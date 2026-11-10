Quintana Roo registró la tercera inflación más alta del país durante octubre

Vivir en Quintana Roo cuesta cada vez más y octubre confirmó esta tendencia. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general anual en México alcanzó 3.75 por ciento durante ese mes, con tres periodos consecutivos al alza.

El impacto fue mayor en el Sureste. Quintana Roo registró una variación mensual del 1.36 por ciento, más del doble del promedio nacional, que fue de 0.65. Con este resultado, se ubicó como la tercera entidad con el mayor encarecimiento de productos y servicios, solo detrás de Tabasco (2.39) y Yucatán (1.59).

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Amas de casa y padres de familia afirmaron que sus bolsillos resienten estos incrementos, principalmente por los elevados costos de artículos como la cebolla, jitomate, aguacate, limón y otras verduras. Ante esta situación, Candy Pérez aseguró que ha optado por dejar de utilizar algunos ingredientes.

La entrevistada explicó que el precio de la cebolla, de hasta 90 pesos por kilo, la llevó a eliminarla de sus preparaciones, pese a que modifica el sabor de los alimentos, pues considera imposible mantener ese gasto.

Raquel, habitante de la Supermanzana 248, comentó que para hacer rendir su presupuesto adquiere mercancía en una tienda departamental, donde encuentra opciones más económicas que le permiten abastecer la despensa y cubrir las necesidades de los cuatro integrantes de su hogar.

Cancún y Chetumal fueron las ciudades más afectadas en los dos últimos meses. / Liza Vera

El padre de familia Jesús Sánchez señaló que su prioridad es adquirir los artículos de primera necesidad, por lo que ha tenido que prescindir de aquellos que pueden sustituirse o eliminarse de la lista de compras.

Brenda Soto, turista procedente de Monterrey, consideró que los precios en Cancún son más accesibles que en su ciudad de origen.

De acuerdo con el reporte del Inegi, durante octubre los precios en Cancún aumentaron más del doble que el promedio nacional, mientras que en Chetumal el incremento casi duplicó la referencia del país.

El Banco de México elevó su pronóstico de inflación general para el último trimestre del 2026, al pasar del 3.5 a 3.7 por ciento. Sin embargo, las familias de Cancún y Chetumal ya resienten el encarecimiento en los mercados, los recibos de electricidad y los gastos de vivienda.

El encarecimiento de los alimentos y los servicios obliga a los consumidores a priorizar los productos indispensables para hacer rendir el presupuesto familiar / Liza Vera

El Inegi atribuyó el repunte nacional al índice no subyacente, que aumentó 1.75 por ciento mensual, impulsado por las frutas y verduras, con 2.35, así como por los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno, que avanzaron 2.13%.

Durante la primera quincena de octubre, uno de los principales factores fue la electricidad, cuyo costo se elevó 18.51% respecto al periodo anterior, debido a la conclusión del subsidio de las tarifas de verano en 18 ciudades. Entre ellas se encontraban Cancún, Chetumal, Mérida, Monterrey, Veracruz y Villahermosa.

En ese mismo lapso, Quintana Roo ya registraba una variación quincenal del 1.17 por ciento, mientras que Cancún alcanzaba 1.28, ambas cifras superiores al promedio nacional. Además, la entidad acumulaba nueve meses con una inflación anual superior al 4%.

El encarecimiento de alimentos, electricidad y vivienda mantiene bajo presión el presupuesto de las familias de Cancún y Chetumal. / Liza Vera

La entidad cerró agosto con una inflación anual del 4.73 por ciento, la más elevada del país, y acumuló nueve meses consecutivos por encima del 4%, fuera del rango objetivo establecido por el Banco de México.

En septiembre, aunque la variación mensual fue menor, el indicador anual permaneció entre los más altos del territorio nacional: Chetumal registró 4.99 por ciento y Cancún 4.75. Esto significa que, aunque durante un mes los incrementos sean moderados, el acumulado de los últimos 12 meses continúa afectando la economía familiar. Los mayores impactos se concentran en alimentos, electricidad y consumo fuera del hogar.

A nivel nacional, durante septiembre el costo de la canasta alimentaria en zonas urbanas aumentó 5.5 por ciento anual, por encima de la inflación general de ese periodo, que fue del 3.45.

Los rubros que más contribuyeron al encarecimiento fueron los alimentos y bebidas consumidos fuera de casa, seguidos de la cebolla y el jitomate. En septiembre, este último producto registró un incremento mensual de 30.25 por ciento, mientras que la primera subió 23 en el país. Para octubre, el Inegi reportó aumentos en el tomate verde, calabaza y electricidad.

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Durante septiembre, una persona residente en una zona urbana necesitó 4 mil 951.66 pesos mensuales para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, correspondiente a la Línea de Pobreza por Ingresos.

En el caso de un hogar integrado por cuatro personas en Cancún, el monto equivale a 19 mil 806.64 pesos al mes.

Con nueve meses por arriba del 4% anual hasta agosto, con Cancún y Chetumal entre las ciudades con mayor inflación anual en septiembre y con un octubre que duplicó el promedio nacional en variación mensual, la carestía dejó de ser un episodio y se convirtió en tendencia.