Liberarán en Campeche moscos con Wolbachia, bacteria que combaten al Aedes aegypti, transmisor del dengue

A partir de este mes, la Secretaría de Salud (SSA) Estatal comenzará la liberación de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, como parte de una nueva estrategia de control biológico para combatir al Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. La intervención iniciará en los municipios de Carmen y Campeche, considerados focos de alta incidencia debido a la persistencia de contagios en los últimos años.

El secretario de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, informó que el pasado 19 de octubre comenzó la fase de socialización y mitigación, que contempla tres acciones previas para preparar la implementación de esta estrategia. Estos trabajos concluyeron durante el mismo mes, por lo que ahora comenzará la liberación de insectos.

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Explicó que este método no busca erradicar al mosquito, sino reducir su capacidad para transmitir enfermedades. La bacteria Wolbachia, presente en los ejemplares que serán liberados, dificulta la transmisión de los virus del dengue y otras arbovirosis, con el objetivo de disminuir la circulación de estos padecimientos.

Sin embargo, advirtió que los resultados no serán inmediatos, pues se estima que deberán transcurrir entre dos y tres años para observar el impacto de esta intervención. Campeche y Yucatán son pioneros en la implementación de este modelo de control biológico en el país.

Respecto al panorama epidemiológico, Alvarado Rivadeneyra reconoció un incremento en los contagios, al señalar que hasta la semana epidemiológica 43 se contabilizaron 76 casos de dengue, cifra superior a la registrada durante el mismo periodo del año anterior.

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Atribuyó este comportamiento a las condiciones climatológicas y al fenómeno de El Niño. Precisó que únicamente se reportó un caso de dengue grave en Ciudad del Carmen, cuyo paciente ya fue dado de alta.

El funcionario también señaló que existe coordinación con los ayuntamientos para realizar campañas de descacharrización y eliminar posibles criaderos de mosquitos en espacios públicos y viviendas. No obstante, aclaró que las labores de fumigación corresponden exclusivamente a la SSA, debido al tipo de insecticidas utilizados.

Finalmente, exhortó a la población a no confiar únicamente en esta nueva estrategia y mantener las medidas preventivas, como lavar, tapar y voltear recipientes que puedan acumular agua, eliminar cacharros y mantener limpios los patios. Recalcó que la liberación de mosquitos portadores de Wolbachia no sustituye las acciones necesarias para evitar su reproducción.