Canasta básica sigue “golpeando" el bolsillo en Cancún; supermercado figura entre los más caros del sureste

El costo de la canasta básica sigue siendo un reto para la economía aseguraron amas de casa quintanarroenses. De acuerdo con el más reciente informe del programa “Quién es Quién en los Precios” de la Profeco, un supermercado de este destino turístico registró el tercer precio más alto del sureste del país, con un total de 871.70 pesos, mientras que el segundo lugar correspondió a una tienda en Mérida, con 890 pesos.

El reporte ubicó a una sucursal de Soriana Súper en la avenida Tulum entre los establecimientos con precios elevados. Aunque el monto se mantiene por debajo del límite de 910 pesos establecido en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), la diferencia frente a otras ciudades de la región continúa siendo notable. El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, señaló además que el jitomate ya presenta un precio más estable y justo, tras varias semanas de incrementos importantes.

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Ante este escenario, numerosos cancunenses han optado por realizar sus compras en mercados tradicionales, donde consideran que encuentran costos más asequibles y productos frescos. En un recorrido por el Mercado 23, consumidores y comerciantes coincidieron en que el gasto semanal puede reducirse de forma considerable.

“Vengo por frutas, verduras y carne porque aquí me rinde más el dinero. En el supermercado gasto bastante más y a veces la calidad no es la misma”, comentó Luisa González, ama de casa.

Amas de casa afirman que el gasto en alimentos continúa presionando la economía familiar / Rodolfo Flores

Jovita Hernández explicó que combina ambos espacios de compra, aunque prioriza el mercado para productos frescos: “El tomate, cebolla, cilantro y la fruta los compro aquí porque están más baratos; al súper solo voy por productos empaquetados”, dijo.

Otra consumidora añadió que el alza constante de precios ha obligado a muchas familias a cambiar sus hábitos de consumo. “Antes hacía la despensa en un solo lugar, ahora comparo costos y busco promociones porque todo está más caro”, señaló.

Comerciantes del Mercado 23 indicaron que en las últimas semanas ha aumentado la afluencia de clientes que buscan ahorrar en alimentos básicos, especialmente frutas, verduras, pollo y carne. “Hemos mantenido los precios; en abril hubo dos incrementos, pero después se estabilizaron. La gente sigue viniendo, aunque a fin de quincena, en lugar de llevar un pollo completo, compran solo una parte”, explicaron.

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En general, la medición de Profeco refleja una realidad persistente en Quintana Roo: el costo de vida en zonas turísticas suele ser más alto que en otras regiones del país, lo que impacta directamente el gasto familiar.

Aunque la inflación nacional muestra cierta estabilidad, para muchas familias llenar la despensa sigue siendo complicado, por lo que los mercados tradicionales continúan como una alternativa clave para optimizar el presupuesto, aseguraron amas de casa entrevistadas.