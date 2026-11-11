Madres buscadoras recorren brechas de Tihosuco durante operativo para localizar a desaparecidos

Integrantes del Colectivo Verdad, Memoria y Justicia realizaron este miércoles un operativo de búsqueda en caminos y brechas cercanas a la comunidad de Tihosuco, en Felipe Carrillo Puerto, con el acompañamiento de corporaciones policiales, autoridades de investigación y fuerzas federales.

Se trató del segundo operativo de campo que el colectivo llevó a cabo durante noviembre, como parte de las acciones para localizar a sus familiares desaparecidos. En esta ocasión, las labores se concentraron en las inmediaciones de Tihosuco, donde previamente habría sido identificado un posible punto de búsqueda.

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Las actividades comenzaron frente a las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas sobre la calle 67, entre las calles 56 y 58, en la colonia Cecilio Chi, donde las madres buscadoras se reunieron con representantes de las corporaciones participantes.

Posteriormente, se organizó un convoy de unidades oficiales en el que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, agentes de la Policía de Investigación, peritos, policías municipales y estatales, personal de la Unidad Canina y efectivos de la Guardia Nacional.

El despliegue recorrió algunas calles de la cabecera municipal y posteriormente tomó la carretera federal 295, en el tramo Felipe Carrillo Puerto-Valladolid, con dirección a la comunidad de Tihosuco, donde se desarrollaron las labores de búsqueda en caminos y brechas de la zona.

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Hasta el momento no se habían dado a conocer resultados oficiales sobre el hallazgo de indicios o posibles avances durante el operativo, por lo que se mantenía pendiente la información de las autoridades y del propio colectivo.

Cabe señalar que en Tihosuco y sus alrededores se han reportado casos de personas desaparecidas que continúan sin ser localizadas. Incluso, habitantes de la zona han referido situaciones de personas cuyo paradero se desconoce desde hace tiempo, lo que mantiene la preocupación de las familias y refuerza la importancia de continuar con las jornadas de búsqueda.