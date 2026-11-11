Catean una vivienda en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen

Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana participaron en un cateo realizado la tarde de este miércoles en una vivienda del fraccionamiento Villas del Sol, en Playa del Carmen, donde también se observó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La diligencia se llevó a cabo sobre la avenida Pavorreal, entre las avenidas Carpinteros y Sur, donde las autoridades colocaron un cerco perimetral sobre la banqueta para delimitar el área de intervención.

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Durante el operativo, algunos habitantes solicitaron acceso a sus viviendas, debido a que el acordonamiento dificultaba el ingreso a determinados domicilios. Elementos del Ejército permitieron el paso por uno de los costados, mientras continuaban las diligencias en el inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el motivo del cateo, ni si hubo personas detenidas o algún aseguramiento.

La intervención ocurre en un contexto de diversos cateos realizados recientemente en distintos puntos de Playa del Carmen, algunos de ellos durante la madrugada.