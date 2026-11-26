Yucatán tendrá este jueves 26 de noviembre una jornada de ambiente fresco, principalmente durante las primeras horas del día, debido a los efectos de la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8, actualmente ubicado sobre el Mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), las temperaturas mínimas durante la mañana oscilarán entre los 15 y 19 grados Celsius. Para la tarde, se esperan valores máximos de 24 a 26 grados en la zona costera, el oriente y sureste del estado.

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En contraste, los municipios del centro y poniente registrarán condiciones ligeramente más cálidas, con temperaturas de entre 28 y 30 grados Celsius.

El viento predominará del noroeste y norte, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Aunque el potencial de lluvia será bajo, no se descartan lloviznas ocasionales en algunas zonas de la entidad.

Pronóstico para el viernes

Para este viernes 27 de noviembre se prevé un amanecer todavía más frío en Yucatán, con temperaturas mínimas de entre 13 y 17 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la costa los registros podrían ubicarse entre los 18 y 20 grados.

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Ante el descenso de las temperaturas, se recomienda a la población tomar precauciones durante las primeras horas del día, especialmente en las zonas donde se esperan los valores más bajos.