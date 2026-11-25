La pertinaz lluvia registrada la noche de este miércoles afectó el desarrollo de las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), obligando a los organizadores a recortar el evento y cancelar las presentaciones artísticas.

Alrededor de las 20:00 horas, justo cuando daba inicio el acto protocolario en la Plaza de la Constitución, una llovizna dispersó parcialmente a los asistentes.

Ante el pronóstico de que las precipitaciones arreciaran conforme avanzaban los minutos, el Instituto Municipal de la Mujer, encabezado por Carmen Canul, aprovechó una breve pausa en el clima para proceder de inmediato con el encendido de las luces conmemorativas.

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Tras realizar la toma de la fotografía oficial, las autoridades exhortaron a los presentes a retirarse a sus hogares para evitar riesgos o afectaciones a su salud por el mal tiempo.

Al encuentro acudieron cerca de un centenar de personas, en su mayoría trabajadores del Ayuntamiento y padres de familia que acompañaban a los niños y jóvenes que tenían previsto ofrecer números artísticos, mismos que finalmente tuvieron que ser cancelados debido a las condiciones meteorológicas.