Vecinos de Santa Rosa bloquearon carretera federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto para exigir soluciones a CFE

Cansados de los engaños de los representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre la mejora del servicio de energía eléctrica y llevar varios días sin éste, pobladores de Santa Rosa bloquearon la carretera federal 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, se pudo conocer la molestia de los habitantes de la comunidad de Santa Rosa, quienes llevan varios días con la deficiencia del servicio de energía eléctrica.

Peor aún, han sido víctimas de engaños de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes en su momento prometieron la mejora del servicio sin que hasta el momento hayan cumplido.

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Los lugareños visiblemente molestos exigen la presencia de los funcionarios de la CFE, para que respondan a la deficiencia en el servicio de energía eléctrica que sigue afectando a los habitantes de esta localidad.

Hasta el momento, se desconoce en qué momento estarían levantando el movimiento, debido a que ninguna persona ha llegado a dialogar con ellos.