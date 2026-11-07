Delta suspenderá vuelos al Aeropuerto de Tulum en 2027; anuncia fecha y cambios en su última ruta

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines anunció que suspenderá sus vuelos entre Atlanta y el Aeropuerto Internacional de Tulum a partir del 3 de mayo de 2027, como parte de una nueva modificación en sus operaciones hacia el Caribe Mexicano.

La compañía informó que prevé reactivar la conexión en noviembre de ese mismo año, aunque todavía no ha establecido una fecha específica. Además, confirmó que la ruta dejará de operar de manera regular durante todo el año y pasará a un esquema exclusivamente estacional.

La decisión se suma a los ajustes que Delta realizó anteriormente, cuando suspendió sus conexiones desde Detroit y Minneapolis hacia Tulum, por lo que Atlanta permanecía como su única ruta hacia esta terminal aérea.

¿Cuándo dejará de volar Delta al Aeropuerto de Tulum?

De acuerdo con la programación anunciada, Delta mantendrá vuelos diarios entre Atlanta y Tulum del 22 de noviembre de 2026 al 2 de mayo de 2027, con algunas modificaciones.

Entre el 12 de enero y el 3 de marzo de 2027, la aerolínea dejará de operar los martes y miércoles, por lo que la frecuencia se reducirá a cinco vuelos semanales durante ese periodo.

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Asimismo, cancelará definitivamente el servicio de los sábados que tenía previsto ofrecer del 3 de mayo al 31 de julio de 2027.

La empresa reiteró que espera regresar en noviembre de 2027, pero únicamente durante determinadas temporadas.

¿Qué otras aerolíneas han reducido vuelos a Tulum?

Los cambios anunciados por Delta se suman a los ajustes de conectividad aérea que enfrenta el Aeropuerto Internacional de Tulum.

American Airlines suspenderá su conexión entre Miami y Tulum a partir del 5 de enero de 2027, aunque mantendrá sus operaciones desde Dallas-Fort Worth.

🚨 Tocan Las Golondrinas al Aeropuerto de Tulum.. El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, sumó otra baja a su lista de salidas. United Airlines confirmó que dejará de operar en la terminal en enero de 2027. Se trata de sus últimas dos conexiones: Newark - Tulum y Houston - Tulum. El último vuelo desde Newark, Nueva York, está programado para el 2 de enero. El último desde Houston será el 4 de enero. Después de esas fechas, la aerolínea estadounidense ya no tendrá presencia en Tulum. La empresa atribuyó la decisión a factores de mercado y ofreció a los pasajeros afectados cambiar su vuelo hacia Cancún o solicitar un reembolso. Cancún está a entre una hora y media y dos horas por carretera de Tulum. No es la primera salida de United. Antes ya había retirado sus rutas desde Chicago y Los Ángeles. De 12 a 4, y ahora a 2 Cuando abrió el 1 de diciembre de 2023, el aeropuerto de Tulum prometía descongestionar Cancún y traer turismo directo al sur de Quintana Roo. Llegó a tener 12 conexiones internacionales. Hoy, en operación regular, sólo le quedan cuatro: Atlanta, Dallas, Houston y Miami. Y en enero, con la salida de United y el recorte de American Airlines en Miami, sólo le quedarían dos regulares: Atlanta y Dallas. El golpe no es sólo United La salida de United se suma a un éxodo que ya venía: - Aeroméxico suspendió sus vuelos desde el 30 de septiembre de 2026. - Volaris anunció que suspenderá sus rutas a partir del 7 de enero de 2027. - American Airlines también recortó parte de su operación. En lo nacional, la terminal se sostendrá principalmente con Mexicana de Aviación y Viva Aerobus. Las aerolíneas hablan de baja demanda y costos de operación. En el primer semestre de 2026, el tráfico de pasajeros en Tulum cayó 33.2% frente al mismo periodo de 2025. A eso se suma la competencia de Cancún, que tiene más frecuencias, más conexiones y boletos más baratos, además de los altos costos de transporte terrestre para llegar a Tulum y los precios altos en el destino que han alejado a parte del turismo. Las rutas estacionales de invierno a Canadá - Montreal, Toronto, Calgary y Quebec - seguirán operando hasta marzo y abril de 2027, pero son sólo una o dos frecuencias por semana. No alcanzan para sostener un aeropuerto de este tamaño. ¿Qué sigue? Por ahora, el Grupo Mundo Maya, operador de la terminal, no ha anunciado nuevas aerolíneas para cubrir el hueco que dejará United. El aeropuerto, que fue una de las obras insignia del sexenio anterior, enfrenta su momento más crítico: menos vuelos, menos pasajeros y una imagen de proyecto que no terminó de despegar por falta de planeación, transporte caro y poca conectividad terrestre. Su capacidad para 5.5 millones de pasajeros y 32 mil operaciones quedó en el pasado. @gobmx @GobQuintanaRoo @Ayto_Tulum #Aeropuerto #Fracaso — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) November 7, 2026

Por su parte, Aeroméxico suspendió sus vuelos hacia esta terminal desde el 30 de septiembre de 2026 debido a las condiciones del mercado.

Otras aerolíneas, entre ellas United Airlines y Volaris, también han anunciado reducciones o cancelaciones de operaciones hacia el destino turístico.

Ante este panorama, Grupo Mundo Maya, administrador del Aeropuerto Internacional de Tulum, señaló que continuará con las acciones para fortalecer la conectividad aérea y promover las operaciones hacia el sureste de México.

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