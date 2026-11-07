Delta suspenderá vuelos al Aeropuerto de Tulum en 2027; anuncia fecha y cambios en su última ruta

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines anunció que suspenderá sus vuelos entre Atlanta y el Aeropuerto Internacional de Tulum a partir del 3 de mayo de 2027, como parte de una nueva modificación en sus operaciones hacia el Caribe Mexicano.
La compañía informó que prevé reactivar la conexión en noviembre de ese mismo año, aunque todavía no ha establecido una fecha específica. Además, confirmó que la ruta dejará de operar de manera regular durante todo el año y pasará a un esquema exclusivamente estacional.
La decisión se suma a los ajustes que Delta realizó anteriormente, cuando suspendió sus conexiones desde Detroit y Minneapolis hacia Tulum, por lo que Atlanta permanecía como su única ruta hacia esta terminal aérea.
¿Cuándo dejará de volar Delta al Aeropuerto de Tulum?
De acuerdo con la programación anunciada, Delta mantendrá vuelos diarios entre Atlanta y Tulum del 22 de noviembre de 2026 al 2 de mayo de 2027, con algunas modificaciones.
Entre el 12 de enero y el 3 de marzo de 2027, la aerolínea dejará de operar los martes y miércoles, por lo que la frecuencia se reducirá a cinco vuelos semanales durante ese periodo.
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Asimismo, cancelará definitivamente el servicio de los sábados que tenía previsto ofrecer del 3 de mayo al 31 de julio de 2027.
La empresa reiteró que espera regresar en noviembre de 2027, pero únicamente durante determinadas temporadas.
¿Qué otras aerolíneas han reducido vuelos a Tulum?
Los cambios anunciados por Delta se suman a los ajustes de conectividad aérea que enfrenta el Aeropuerto Internacional de Tulum.
American Airlines suspenderá su conexión entre Miami y Tulum a partir del 5 de enero de 2027, aunque mantendrá sus operaciones desde Dallas-Fort Worth.
Por su parte, Aeroméxico suspendió sus vuelos hacia esta terminal desde el 30 de septiembre de 2026 debido a las condiciones del mercado.
Otras aerolíneas, entre ellas United Airlines y Volaris, también han anunciado reducciones o cancelaciones de operaciones hacia el destino turístico.
Ante este panorama, Grupo Mundo Maya, administrador del Aeropuerto Internacional de Tulum, señaló que continuará con las acciones para fortalecer la conectividad aérea y promover las operaciones hacia el sureste de México.
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