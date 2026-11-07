Ignacio Mier niega vínculos de Guadalupe Taddei con Morena y recuerda quién la nombró en el INE

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, rechazó las versiones que vinculan a Guadalupe Taddei Zavala con su partido y aseguró que la trayectoria de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó antes de la llegada de Morena al Gobierno federal.

A través de su cuenta de X, el legislador compartió un video en el que expuso los antecedentes de Taddei dentro de las instituciones electorales y explicó el procedimiento mediante el cual fue designada presidenta del INE en 2023.

Mier sostuvo que su nombramiento no fue resultado de una votación partidista, sino de un mecanismo de insaculación realizado en la Cámara de Diputados.

¿Qué dijo Ignacio Mier sobre Guadalupe Taddei y Morena?

El senador recordó que en 2014 Guadalupe Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, encabezado entonces por Lorenzo Córdova.

Con este antecedente, Mier argumentó que su carrera en las instituciones electorales se desarrolló antes de la consolidación de Morena como fuerza política nacional.

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El coordinador parlamentario insistió en que no debe atribuirse su llegada a la presidencia del INE a una decisión directa del partido.

¿Cómo llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023?

En marzo de 2023, Guadalupe Taddei fue seleccionada mediante un procedimiento de insaculación, después de que la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada necesaria para elegir a los nuevos integrantes del Consejo General.

El mecanismo consistió en un sorteo entre las personas finalistas del proceso de selección, conforme a las disposiciones aplicables.

Mientras algunos intentan imponer su versión de la historia, LOS DOCUMENTOS CUENTAN OTRA COSA. 📌 En 2014, Taddei fue designada en Sonora por el INE que presidía Lorenzo Córdova. 📌 En 2023 llegó a la presidencia del INE mediante insaculación, NO por una votación de Morena. La memoria es corta para algunos… pero los archivos no mienten. 📂 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) November 7, 2026

El posicionamiento de Ignacio Mier ocurre en medio de cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE y señalamientos políticos relacionados con la gestión de Taddei.

El legislador defendió el procedimiento de su designación, aunque los antecedentes de los nombramientos no resuelven por sí mismos las controversias sobre posibles vínculos políticos o responsabilidades administrativas.

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