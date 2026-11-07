¿A qué hora empieza El Buen Fin 2026 en tiendas en línea? Fechas y horarios de las ofertas

El Buen Fin 2026 comenzará el próximo viernes 13 de noviembre a partir de las 00:00 horas, fecha en la que las tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico podrán ofrecer descuentos y promociones en distintos productos y servicios.

La edición número 16 de esta campaña comercial se realizará durante cinco días, del 13 al 17 de noviembre, con la participación de establecimientos de todo México.

Durante este periodo, los consumidores podrán encontrar promociones en artículos electrónicos, pantallas, teléfonos celulares, ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos y otros productos.

¿Cuándo empiezan y terminan las ofertas de El Buen Fin 2026?

De acuerdo con el calendario oficial, las promociones comenzarán a las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre y concluirán el martes 17 de noviembre a las 23:59 horas.

Sin embargo, algunas tiendas y plataformas digitales pueden establecer horarios específicos para determinadas ofertas, por lo que se recomienda consultar las condiciones de cada establecimiento.

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Los descuentos estarán disponibles tanto en sucursales físicas como en sitios web y aplicaciones de los comercios participantes.

¿Cómo saber qué tiendas participan en El Buen Fin 2026?

Los consumidores podrán consultar el portal oficial www.elbuenfin.org, donde se encuentra disponible el buscador de establecimientos registrados.

Además, los negocios participantes cuentan con un código QR que permite verificar su incorporación a la campaña.

¿Qué recomienda Profeco para comprar durante El Buen Fin?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda comparar precios antes de realizar una compra y revisar las condiciones de las ofertas y promociones.

⏳ Ya falta una semana para el inicio de #ElBuenFin2026. Empresas y consumidores se preparan para aprovechar las oportunidades que llegarán muy pronto. https://t.co/b7Go8ej8Uo https://t.co/pybU2Nt3j6 — El Buen Fin (@ElBuenFin) November 7, 2026

También aconseja distinguir entre un descuento directo sobre el precio de un producto y las promociones que ofrecen beneficios adicionales, como artículos de regalo o una segunda pieza a menor costo.

La dependencia recomienda evaluar la capacidad de pago y evitar compras innecesarias, especialmente cuando se utilizan tarjetas de crédito o esquemas de financiamiento.

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