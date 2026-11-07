Selección Mexicana llegará a Quintana Roo este 8 de noviembre; Rafael Márquez prepara duelo contra Jamaica

La Selección Mexicana de futbol llegará este domingo 8 de noviembre a Quintana Roo para iniciar su preparación rumbo a los partidos contra Jamaica, correspondientes a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la visita del conjunto nacional y destacó que su presencia representa una oportunidad para mostrar la infraestructura deportiva y turística del Caribe Mexicano.

El equipo, dirigido por Rafael Márquez, realizará su concentración en Mayakoba, en la Riviera Maya, del 8 al 12 de noviembre, antes de viajar a Jamaica para disputar el encuentro de ida.

¿Qué jugadores de la Selección Mexicana llegarán a Quintana Roo?

La convocatoria de Rafael Márquez incluye a Santiago Giménez, Johan Vásquez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Gilberto Mora, además de Julián Quiñones, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Armando González.

También fueron convocados los porteros Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla, así como los defensas César Montes, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete.

Noticia Destacada Selección Mexicana podría entrenar en la Riviera Maya antes de enfrentar a Jamaica

La concentración permitirá al cuerpo técnico trabajar con los futbolistas antes de la eliminatoria contra Jamaica.

¿Cuándo jugará México contra Jamaica en la Concacaf Nations League?

El primer partido se disputará el sábado 14 de noviembre en Kingston, Jamaica, mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar el martes 17 de noviembre en el Estadio Monterrey, Nuevo León.

La preparación en Quintana Roo busca que los futbolistas se adapten a condiciones de temperatura y humedad similares a las que enfrentarán en el Caribe.

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¿Qué dijo Mara Lezama sobre la llegada de la Selección Mexicana?

La mandataria estatal celebró que el equipo nacional haya elegido Quintana Roo como sede de preparación y aseguró que jugadores y cuerpo técnico serán recibidos por la entidad.

“Recibiremos con los brazos abiertos a nuestra Selección Mexicana”, expresó.

IO