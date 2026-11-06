Detienen a Roque Omar "N" por vandalizar asiento de una unidad MOBI en Cancún

Un hombre identificado como Roque Omar “N” fue detenido por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de daño en propiedad ajena, en agravio de una unidad del transporte público del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI), en el municipio de Benito Juárez, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La detención ocurrió luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa al ahora detenido cuando raya con un plumón el respaldo de uno de los asientos de un autobús del sistema de transporte público.

La grabación, de aproximadamente 30 segundos de duración, muestra al joven deslizando rápidamente un marcador sobre la parte trasera del asiento que tenía enfrente para escribir una palabra. Posteriormente, guarda el plumón entre sus pertenencias, aparentemente para evitar que los demás pasajeros se percataran de lo ocurrido.

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De acuerdo con la información que acompañó la difusión del video, el acto de vandalismo ocurrió el pasado 24 de octubre, alrededor de las 22:51 horas. Las imágenes generaron numerosas reacciones negativas entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron la intervención de las autoridades para identificar al responsable y sancionarlo.

Tras la difusión del caso, la Fiscalía informó sobre la detención de Roque Omar “N”, señalado por su probable participación en estos hechos, por lo que será la autoridad competente la que determine su situación jurídica.

El caso generó polémica debido a que se trata de daños ocasionados a una unidad destinada al servicio de transporte público, utilizada diariamente por habitantes y visitantes de Cancún.