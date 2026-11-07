Sheinbaum Pardo llega a Suchiapa, Chiapas, para encabezar evento de Becas para el Bienestar: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 7 de noviembre de 2026 un evento de Becas para el Bienestar en el municipio de Suchiapa, Chiapas, como parte de la gira de trabajo que realiza por la entidad durante este fin de semana.

La actividad está programada para las 16:30 horas y se llevará a cabo después de que la mandataria encabezara al mediodía la inauguración del puente Rizo de Oro, ubicado en el municipio de La Concordia.

El encuentro en Suchiapa forma parte de las actividades del Gobierno federal relacionadas con los apoyos educativos para estudiantes de escuelas públicas.

¿Qué hará Claudia Sheinbaum en Suchiapa, Chiapas?

La presidenta participará en un acto dedicado a las Becas para el Bienestar, programas que buscan apoyar la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo.

La agenda presidencial contempla actividades relacionadas con estos apoyos en distintos municipios de Chiapas.

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El viernes 6 de noviembre, Sheinbaum también encabezó un encuentro sobre becas en Ocozocoautla de Espinosa, como parte del primer día de su visita al estado.

¿Qué otras actividades realizará Sheinbaum durante su gira por Chiapas?

Este sábado, la mandataria inauguró el puente Rizo de Oro, una infraestructura construida sobre la presa La Angostura que permitirá mejorar la comunicación entre las regiones Frailesca y Sierra Mariscal.

De acuerdo con la programación oficial, la gira presidencial concluirá el domingo 8 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, donde Sheinbaum tiene previsto encabezar un evento del programa Vivienda para el Bienestar.

La agenda contempla acciones relacionadas con educación, infraestructura carretera y vivienda, en coordinación con el Gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar.

IO