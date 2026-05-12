Inician deslinde de predios ejidales en La Presumida para legalizar lotes y crear nueva colonia

Inició esta mañana el deslinde de predios en una zona ejidal de La Presumida, con la idea de legalizarlos a través de una empresa que firmó un convenio con el núcleo agrario.

Clarita Jazmín Pat, comisaria ejidal, informó que, de entrada, se medirán y se realizará la topografía de entre 20 y 30 lotes; sin embargo, el proyecto abarca un total de 90 lotes.

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La superficie de tierras ejidales que se pretende legalizar se encuentra en la prolongación de la calle Cobá, cerca de la Universidad Intercultural Maya. La mañana de este martes, las personas que tienen lotes en ese lugar ingresaron para brechar el perímetro de sus predios, a fin de que se pueda realizar la topografía correspondiente.

Un detalle que hay que resaltar es que esa superficie de tierras, donde nacerá una nueva colonia, colinda con los límites de la zona urbana de la cabecera municipal.

Cabe señalar que el ejido de La Presumida es el que donó tierras para que se construyera la Universidad Intercultural Maya. Por ello, la máxima casa de estudios no se encuentra en la cabecera municipal de José María Morelos, sino en La Presumida.