El esposo de Karely Ruiz revela el estado de su pareja y su bebé, luego del robo en su casa

Hace unos días, se dio a conocer que Karely Ruiz pasó por momentos de mucha tensión, pues se reveló que personas armadas entraron a su casa, en el municipio de San Nicolás en el estado de Nuevo León, esto con la finalidad de robar y supuestamente, privarla de su libertad.

De acuerdo con lo que han comentado las autoridades, las personas que irrumpieron en casa de la influencer y su pareja, se llevaron 20 mil pesos, joyas y aparatos electrónicos.

Por medio de cuenta oficial de Instagram, Karely Ruiz compartió un comunicado en donde reveló que ella y su familia se encuentran bien tras todo lo sucedido, pero ha sido muy enfática en asegurar que van a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener justicia.

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Cabe mencionar que hasta el momento, las autoridades no han detenido a ninguna persona responsable, mientras que la familia ha tratado de mantenerse lo más discreta posible en todos los aspectos.

Esposo de Karely Ruiz rompe el silencio sobre la situación de su familia

Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, otorgó una entrevista en la que habló de lo que vivieron la madrugada del 29 de julio, aunque no reveló muchos detalles del caso, ya que se están haciendo las averiguaciones correspondientes, esto dijo para el medio ‘Info7mty’.

"Estamos en una investigación, no podemos dar muchos detalles, les pido que respeten"

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Agregó que aunque fue un momento difícil, todos se encuentran bien y esperan pronto compartir un video sobre la situación

"Ayer (el miércoles 29 de julio) estuvieron invadiendo nuestro espacio, ahora todos saben donde vivimos, pido un poco de respeto, fue algo difícil. No podemos decir nada, hay una investigación. En esta semana van a saber todo por medio de un video. Mi esposa está bien, mi hija está bien"

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