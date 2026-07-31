DEA felicita a México por captura de “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) felicitó al Gobierno de México por la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado por las autoridades como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la agencia estadounidense reconoció la operación encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

“Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1”, señaló la DEA en una declaración atribuida a su administrador, Terrance Cole.

El mensaje se difundió después de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido habría ordenado y financiado el ataque contra Carlos Manzo, cometido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán.

¿Qué dijo la DEA sobre la detención de “R1”?

La publicación de la agencia estadounidense fue breve y se concentró en reconocer la actuación de las instituciones mexicanas participantes.

Aunque la DEA no detalló si colaboró directamente en la localización de Ramón Ángel “N”, la felicitación refleja el seguimiento que las autoridades de Estados Unidos mantienen sobre operaciones contra células vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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La agencia ha señalado en comunicados anteriores que el intercambio de información y la colaboración con México son parte de las acciones para perseguir a integrantes del CJNG y del Cártel de Sinaloa requeridos por delitos cometidos en ambos países.

¿Cómo fue detenido Ramón Ángel “N”?

La captura se realizó en Atotonilco el Alto, Jalisco, después de varios meses de vigilancia, análisis de comunicaciones e identificación de redes de apoyo.

En el operativo participaron elementos de la SSPC y Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades mexicanas también utilizaron información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

“R1” es señalado como líder de una célula criminal relacionada con el CJNG, con presencia en municipios de Michoacán y Jalisco. El grupo estaría involucrado en homicidios, tráfico de drogas y extorsiones contra productores agrícolas, comerciantes, ganaderos y transportistas.

"Congratulations on the successful operation and arrest of R1 by @SSPCMexico and the Special Forces of the Mexican Army @Defensamx1,” #DEA Administrator Cole https://t.co/n7vfARRcyg — DEA HQ (@DEAHQ) July 31, 2026

¿Qué relación tiene “R1” con el asesinato de Carlos Manzo?

Las investigaciones ubican al detenido como la persona que habría tomado la decisión de matar al entonces alcalde de Uruapan y aportado recursos para ejecutar el ataque.

Las autoridades han realizado distintas capturas relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio. Entre los detenidos se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como coordinador de la célula que organizó la agresión.

El reconocimiento de la DEA se suma a las reacciones tras la captura de “R1”. Sin embargo, la responsabilidad penal de Ramón Ángel “N” deberá acreditarse ante un juez, por lo que mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.

IO