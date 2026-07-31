Así era la Plaza Grande de Mérida hace más de 120 años: el kiosco que desapareció y pocos recuerdan

La imagen que hoy ofrece la Plaza Grande de Mérida es muy diferente a la que conocieron los habitantes de la ciudad a principios del siglo XX.

Con el crecimiento urbano y la modernización de la capital yucateca, numerosos edificios, monumentos y espacios públicos fueron modificados o reemplazados, incluyendo uno de los elementos más emblemáticos del parque principal: su antiguo kiosco.

Entre los años 1901 y 1915, la Plaza Grande presentaba un diseño completamente distinto. El parque permanecía cercado con rejas perimetrales y todavía no contaba con las bancas que actualmente forman parte del paisaje cotidiano de este punto histórico del Centro de Mérida.

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El elegante kiosco que fue símbolo de la Plaza Grande

En el corazón de la plaza se encontraba un elegante kiosco, instalado alrededor de 1900 durante el periodo porfirista, cuando la arquitectura y el urbanismo privilegiaban espacios ordenados y de inspiración europea.

Este kiosco no solo era un elemento ornamental, sino también un importante punto de reunión para los meridanos. Bandas musicales ofrecían conciertos y presentaciones al aire libre, convirtiendo el lugar en uno de los principales escenarios para la convivencia y el entretenimiento de la época.

Las tradicionales retretas y espectáculos musicales reunían a familias enteras que acudían para disfrutar de diversos géneros interpretados por agrupaciones locales.

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¿Qué pasó con el antiguo kiosco de la Plaza Grande?

Con el paso de los años, el kiosco fue retirado como parte de las transformaciones urbanas que experimentó el Centro Histórico de Mérida.

Desde entonces surgió una versión muy difundida entre los habitantes de la ciudad: que la estructura fue trasladada al zoológico del Centenario. Sin embargo, hasta la fecha no existe una confirmación histórica que respalde esta teoría.

Debido a la falta de documentos que lo acrediten, aún se desconoce si realmente se trata del mismo kiosco o si la estructura original fue desmantelada por completo.