Mujer resulta gravemente herida tras choque frontal en el bulevar Colosio de Cancún

Mujer resultó gravemente lesionada tras un aparatoso accidente vehicular registrado la tarde de este sábado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del complejo de seguridad C5, luego de que un conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad perdiera el control de su unidad e invadiera los carriles contrarios.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un automóvil de la marca Volkswagen, tipo Vento y de color rojo, transitaba en dirección de Puerto Morelos hacia el centro de Cancún.

Testigos señalaron que el conductor viajaba a una velocidad inmoderada, lo que provocó que perdiera el control del volante.

Tras salirse de su trayectoria, la unidad se subió al camellón central y posteriormente salió proyectada hacia los carriles opuestos, en dirección al Aeropuerto Internacional de Cancún, donde terminó impactándose de manera frontal y violenta contra otro vehículo de color blanco que circulaba correctamente sobre la vía.

La fuerza de la colisión provocó severos daños en ambas unidades, las cuales fueron catalogadas como pérdida total debido a la magnitud de los daños materiales.

Como resultado del fuerte impacto, una mujer que viajaba en uno de los vehículos involucrados sufrió lesiones de consideración. Paramédicos de una empresa privada acudieron de inmediato al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima fue estabilizada y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital General de Cancún para recibir atención médica especializada.

El accidente generó una importante afectación a la circulación vehicular en uno de los principales accesos de la ciudad, ya que los vehículos siniestrados quedaron obstruyendo parcialmente los carriles de circulación y el acotamiento de la carretera.

Automovilistas tuvieron que reducir la velocidad mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de las unidades. Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal arribaron al sitio para acordonar el área, realizar el peritaje correspondiente y llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad y mantener las medidas de precaución necesarias para evitar este tipo de accidentes que ponen en riesgo la vida de los usuarios de la vía pública.