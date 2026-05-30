Habitantes de Lázaro Cárdenas cuestionan versión de la FGE sobre captura de presuntos delincuentes

Una fuerte controversia se ha desatado entre la versión oficial de la fiscalía general del Estado (FGE) de Quintana Roo y los testimonios de habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas, tras el anuncio de la captura de cinco hombres armados, señalados como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al narcomenudeo y la extorsión.

A través de un comunicado, la FGE informó que Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo detuvieron en el municipio de Benito Juárez (Cancún) a quienes identificó como Alexis “N”, alias “el Barbas”; Danilo Emiliano “N”, alias “Dani” y/o “Febles”; Santiago Efraín “N”, alias “San” y/o “Sant”; Abel Ernesto “N”, alias “El Gordo”, y Reyes Iván “N”, alias “El Piolas”.

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De acuerdo con el reporte oficial, el arresto ocurrió tras una revisión de rutina en la Supermanzana 223 de Cancún, donde presuntamente se les aseguraron dosis de marihuana, un fusil de asalto AK-47, dos escopetas (una de ellas corta), cartuchos útiles de diversos calibres, así como un vehículo Polaris, un mototaxi y una motocicleta.

Sin embargo, lo que la autoridad estatal presume como un contundente golpe al narcomenudeo en la ciudad de Cancún, ha sido calificado por habitantes y testigos de Lázaro Cárdenas como una "simulación" para fabricar resultados.

Ciudadanos de esta cabecera municipal afirmaron categóricamente que la detención de estas cinco personas no ocurrió en Cancún, sino en las inmediaciones de la calle Reforma (salida a Tizimín), en la colonia Expo de Kantunilkín.

Añadieron que al principio privo el hermetismo puesto que no sabían si realmente eran miembros de la fiscalía los que dieron el levantón de estos sujetos y dado a que la dependencia no daba información al respecto en sus plataformas oficiales, sino hasta varios días después de la detención, este sábado dio a conocer el golpe, como si este ocurrió en una supermanzana de Cancún

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Según los testigos, el operativo civil-militar se registró a principios de semana —entre la noche del lunes o martes— alrededor de las 20:00 horas, el contraste entre los hechos observados localmente y el comunicado de la Fiscalía ha generado desconfianza e indignación entre los pobladores, quienes exigen transparencia y legalidad en el actuar de las corporaciones policiales, aunque reconocen que los detenidos son presumiblemente distribuidores menores en la ciudad.

Por el momento, los imputados y los indicios materiales asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica dentro del término constitucional, en medio de serios cuestionamientos sobre el origen real del operativo.