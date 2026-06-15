Q. Roo se posiciona en el segundo lugar en el Programa Nacional de Vivienda con avance del 71%

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó la lista de los estados con mayor avance en Programa Nacional de Vivienda.
El estado de Quintana Roo se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional, con un avance del 71%, posicionándose como una de las entidades con mayores resultados en esta estrategia prioritaria.
El primer lugar fue Tabasco, seguido por Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz.
Noticia Destacada
Vivienda para el Bienestar avanza con 274 mil casas en construcción y más de 5 millones de créditos ajustados
Avance de la meta sexenal por entidad federativa
- Tabasco: 76%
- Quintana Roo 71%
- Yucatán 66%
- Tamaulipas 61%
- Veracruz 55%
- Sonora 46%
- Durango 42%
- Chiapas 42%
- Hidalgo 41%
- Sinaloa 32%
- Guanajuato 27%
- Michoacán 27%
- Baja California 36%
- Zacatecas 24%
- San Luis Potosí 22%
- Colima 21%
- Guerrero 20%
- Campeche 19%
- Tlaxcala 19%
- Nuevo León 18%
- Morelos 18%
- Coahuila 18%
- Chihuahua 17%
- Puebla 17%
- Oaxaca 15%
- Aguascalientes 13%
- Querétaro 11%
- Nayarit 11%
- Jalisco 9%
- México 5%
- Baja California Sur 5%
- CDMX 1%