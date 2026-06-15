Q. Roo se posiciona en el segundo lugar en el Programa Nacional de Vivienda con avance del 71%

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó la lista de los estados con mayor avance en Programa Nacional de Vivienda.

El estado de Quintana Roo se posicionó en el segundo lugar a nivel nacional, con un avance del 71%, posicionándose como una de las entidades con mayores resultados en esta estrategia prioritaria.

El primer lugar fue Tabasco, seguido por Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz.

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