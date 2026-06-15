Vecinos de la SM 236 de Cancún denuncian escasez de agua potable

Habitantes de la Supermanzana 236 denunciaron que enfrentan una severa escasez de agua potable, al grado de tener que racionar apenas 300 litros para cubrir las necesidades de hasta 10 personas en algunos hogares. Además de la falta de suministro, los vecinos señalaron que en semanas recientes recibieron agua contaminada y posteriormente con fuerte olor a químicos, situación que ha generado preocupación entre las familias de la zona.

Los residentes afirmaron que la problemática no es nueva, pero durante los últimos meses se ha agravado debido a la disminución en el suministro y a las altas temperaturas que se registran en la ciudad. Ante esta situación, las familias se han visto obligadas a administrar cuidadosamente cada litro almacenado en tinacos y recipientes.

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“Cada persona debe disponer de una o dos cubetas al día para hacer todas sus necesidades. Sólo tenemos 300 litros para 10 personas. No podemos pagar pipas porque cuestan más de mil pesos y con estas épocas de calor los niños sufren”, comentó Celia, vecina de la colonia.

De acuerdo con los habitantes, durante mayo el agua que llegaba a las viviendas presentaba aparentes signos de contaminación, presuntamente por filtraciones en tuberías. Posteriormente, el suministro volvió a la normalidad, aunque con un fuerte olor derivado de los procesos de tratamiento.

“Ya recibimos agua limpia, pero ahora viene cargada con químicos que nos irritan la piel y los ojos. Por lo menos ya no tenemos problemas estomacales o infecciones al contacto con el agua. Ahora sale normal, pero muy poca, y regresamos al problema de siempre”, señaló Clara.

Aseguraron que han reportado esta situación a Aguakan, particularmente en la calle 118; apuntaron afectaciones hacia niños y adultos mayores, quienes requieren mayor higiene / Erick Romero

Actualmente, la principal preocupación es la reducción del abasto. Los colonos indicaron que algunas viviendas reciben agua de manera intermitente, mientras que otras permanecen prácticamente sin servicio, lo que ha generado incertidumbre entre los usuarios.

Los afectados consideraron que podría existir alguna obstrucción en medidores o líneas de distribución, por lo que solicitaron una revisión de la infraestructura hidráulica. Aseguran que han reportado la situación a Aguakan, particularmente en la calle 118, donde afirman que la escasez es más evidente.

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“Mi tinaco quizá tenga 100 litros a lo mucho y si durante las noches no se llena, tendré que pedir algunas cubetas a los vecinos o usar agua de garrafón para bañarnos, porque no vemos otra opción”, expresó Alexis.

Los vecinos señalaron que la falta de agua afecta especialmente a niños y adultos mayores, quienes requieren condiciones adecuadas de higiene durante la temporada de calor. Por ello, pidieron una pronta intervención para garantizar un suministro suficiente y continuo en la Supermanzana 236 de Cancún.