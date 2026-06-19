Gino Segura y su camino hacia la candidatura: Cuestionamientos y polémicas marcan su trayectoria

Eugenio “Gino” Segura Vázquez, de 32 años, se consolida como uno de los aspirantes más fuertes de Morena para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a la gubernatura de Quintana Roo en 2027. Economista de formación, su trayectoria ha sido meteórica: pasó de Subsecretario de Servicios Administrativos en el Congreso del Estado a Oficial Mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, luego Secretario de Finanzas y Planeación durante la actual administración, y actualmente Senador de la República, donde preside la Comisión de Turismo.

Amplios sectores del partido lo consideran el delfín político de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien lo colocó en cargos de alta relevancia y le brinda respaldo visible. Esta cercanía genera críticas de militantes fundadores que ven en su figura la continuación de un grupo reducido de poder, más que un relevo generacional abierto.

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Su rápido ascenso está marcado por fuertes señalamientos. Durante su gestión al frente de la Secretaría de Finanzas, se documentaron presuntas irregularidades en la compra millonaria de medicamentos, en las que habrían participado empresas vinculadas a cercanos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Denuncias públicas y documentos difundidos apuntan a posibles adjudicaciones directas, falta de transparencia y conflictos de interés que habrían beneficiado a redes externas en detrimento de los recursos financieros locales.

Persisten cuestionamientos por el presunto uso de fondos públicos en actos anticipados de campaña. Eventos masivos, giras constantes por el estado y propaganda institucional son señalados como parte de una estrategia que adelanta posiciones antes de la convocatoria formal. La oposición y críticos denuncian que estas actividades se realizan con apoyo de estructuras del Gobierno del Estado que deberían destinarse a solucionar las demandas reales de la ciudadanía.

En un ascenso meteórico, el funcionario estatal pasó del ámbito local al federal / Especial

La presunta protección que recibiría del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) genera desconfianza. Mientras las quejas contra otros aspirantes avanzan, las presentadas en contra de Segura y su equipo suelen archivarse o dilatarse sin mayor seguimiento, según denuncias recurrentes. Esta percepción de manejo disparejo provoca malestar interno en Morena y acusaciones de parcialidad.

El legislador también es cuestionado por la concentración de poder en un círculo cercano a la gobernadora y por priorizar proyectos en la zona norte en detrimento de municipios de la zona maya como Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, donde persisten rezagos históricos en infraestructura y atención básica. Militantes y analistas locales advierten que su periodo en Finanzas no reflejó una distribución equitativa de los presupuestos.

En el proceso interno, que combina encuestas y “valoración política”, Segura aparece como un perfil con fuerte respaldo institucional, pero también como uno de los más expuestos al escrutinio. Su cercanía con la actual administración y las acusaciones acumuladas provocan divisiones internas, con voces que exigen mayor transparencia y rendición de cuentas.

Segura Vázquez utiliza cualquier evento público para ganar reflectores y aceptación / Especial

Desde Cancún, principal bastión electoral, hasta las comunidades rurales del sur, la figura de Gino Segura genera opiniones divididas. La ciudadanía observa con atención si su juventud, experiencia financiera y el apoyo del Gobierno del Estado se traducirán en soluciones concretas a problemas como la inseguridad, saturación en el Sector Salud, baches y falta de oportunidades en regiones marginadas, o si las dudas sobre opacidad y presunta protección institucional terminarán pesando en la decisión final.

El crecimiento acelerado de Eugenio Segura ilustra el relevo generacional que busca Morena, pero también los riesgos de una carrera construida principalmente sobre lealtades políticas en un estado marcado por disputas internas, alianzas complejas y demandas ciudadanas urgentes. La población quintanarroense sigue de cerca cómo estos elementos influirán en el desenlace de un proceso que definirá el rumbo de la entidad hacia 2027.