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Beca Rita Cetina en Quintana Roo: ¿Cuándo se pueden recoger las tarjetas en junio?

Los jóvenes registrados al programa deberán acudir en los puntos oficiales de entrega con la documentación solicitada.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

9 de jun de 2026

1 min

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En municipio como Benito Juárez, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y otros más también cuentan con sus respectivas fechas
En municipio como Benito Juárez, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y otros más también cuentan con sus respectivas fechas / Especial

Durante este mes de junio los beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán acudir para recoger las tarjetas del Banco del Bienestar en donde recibirán el apoyo económico.

En la ciudad se habilitaron espacios tanto en escuelas como en otras ubicaciones públicas a partir de hoy martes y durante este mismo mes de junio.

Los beneficiarios deberán acudir con su acta de nacimiento, CURP y la del tutor, comprobante de domicilio e identificación oficial

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Beca Rita Cetina en Cancún: ¿Cuándo se pueden recoger las tarjetas en junio?

José María Morelos

  • Escuela Ramón Erosa Peniche
  • Marcelino Villanueva Rivero (San Diego)
  • Emiliano Zapata (Nueva Reforma)
  • Cesar Mendoza Santana (San Diego)
  • Ramon Erosa Peniche (La Presumida)
  • Manuel Jesus Llanes Pasos (La Presumida)
  • Forjadores de Quintana Roo (San Felipe Segundo)
  • Andrés Quintana Roo (San Felipe Segundo)
  • Gabino J. Vazquez (Nuevo San Marcos)
  • Raquel Dzib Cicero (Santa Gertrudis)
  • Manuel Sales Cepeda (San Felipe Primero)
  • Rafael Ramirez Castaneda (Santa Gertrudis)

Felipe Carrillo Puerto

(Martes 9 de junio)

  • Domo Laguna Kaná

Escuelas

  • Ignacio Manuel Altamirano (Chunhuás)
  • Narciso Mendoza (Chunhuás)
  • Vicente Guerrero (Betania)
  • Josefa Ortíz de Domínguez(X-Pichil)
  • Independencia nacional (Filomento Mata)
  • Abelardo Trujillo Vado (Tabi)
  • Niños Héroes (Dzoyola)
  • Jacinto Pat (Tabi)

Miércoles 10 de junio

  • Domo Noh-Bec

Escuelas

Carlos Fuentes Macías (Andrés Quintana Roo)

Justo Sierra Méndez (Reforma Agraria (Justo Sierra Méndez)

Melchor Ocampo (Andrés Quintana Roo)

Primero de Mayo (Noh-Bec)

Othón P. Blanco

  • Escuela Melchor Ocampo
  • Escuela Gabriel R. Guevara (Chetumal)
  • Javier Rojo Gómez (Luis Echeverría Álvarez)
  • 27 de septiembre de 1821 (Calderitas)
  • Ángel de Jesús González Rivero (Laguna Guerrero)
  • Jesús Martínez Ross (Calderitas)
  • José Ortíz de Domínguez (Raudales)
  • Melchor Ocampo (Calderitas)
  • Benito Juárez (Laguna Guerrero)
  • 8 de Octubre (Luis Echeverría)

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