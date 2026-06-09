Beca Rita Cetina en Quintana Roo: ¿Cuándo se pueden recoger las tarjetas en junio?

Durante este mes de junio los beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán acudir para recoger las tarjetas del Banco del Bienestar en donde recibirán el apoyo económico.

En la ciudad se habilitaron espacios tanto en escuelas como en otras ubicaciones públicas a partir de hoy martes y durante este mismo mes de junio.

Noticia Destacada Beca Rita Cetina en Cancún: ¿Cuándo se pueden recoger las tarjetas en junio?

José María Morelos

Escuela Ramón Erosa Peniche

Marcelino Villanueva Rivero (San Diego)

Emiliano Zapata (Nueva Reforma)

Cesar Mendoza Santana (San Diego)

Ramon Erosa Peniche (La Presumida)

Manuel Jesus Llanes Pasos (La Presumida)

Forjadores de Quintana Roo (San Felipe Segundo)

Andrés Quintana Roo (San Felipe Segundo)

Gabino J. Vazquez (Nuevo San Marcos)

Raquel Dzib Cicero (Santa Gertrudis)

Manuel Sales Cepeda (San Felipe Primero)

Rafael Ramirez Castaneda (Santa Gertrudis)

Felipe Carrillo Puerto

(Martes 9 de junio)

Domo Laguna Kaná

Escuelas

Ignacio Manuel Altamirano (Chunhuás)

Narciso Mendoza (Chunhuás)

Vicente Guerrero (Betania)

Josefa Ortíz de Domínguez(X-Pichil)

Independencia nacional (Filomento Mata)

Abelardo Trujillo Vado (Tabi)

Niños Héroes (Dzoyola)

Jacinto Pat (Tabi)

Miércoles 10 de junio

Domo Noh-Bec

Escuelas

Carlos Fuentes Macías (Andrés Quintana Roo)

Justo Sierra Méndez (Reforma Agraria (Justo Sierra Méndez)

Melchor Ocampo (Andrés Quintana Roo)

Primero de Mayo (Noh-Bec)

Othón P. Blanco