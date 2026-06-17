Caravana del Bienestar en Cancún: Esta es la única fecha y los servicios gratuitos

La Caravana del Bienestar ha anunciado fecha para su asistencia en la ciudad de Cancún, con el fin de brindar una variedad de servicios médicos completamente gratuitos a las familias.

Será esta semana que los ciudadanos podrán acudir con su documentación obligatoria para ser atendidos.

Noticia Destacada Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas asistirán a estos municipios del 16 al 19 de junio

¿Cuándo acudir a la Caravana del Bienestar en Cancún?

Este viernes 19 de junio, la unidad móvil se encontrará asistiendo en el área verde de la Unidad Habitacional ubicada en la Calle Isla Martinica de la SM 251 de Cancún.

Los horarios de atención iniciarán a partir de las 10:00 am y finalizarán hasta las 14:00 horas

Servicios gratuitos

Mastografías

Atención médica, dental, detecciones y pruebas de VIH

Expedición de actas de nacimiento del estado de Quintana Roo

Entrega de tarjetas SIM del programa Conecta Quintana Roo

Entrega de bastones de un pie

Ministerio público móvil y antecedentes registrales

Regularización de adeudos y reparación de fugas CAPA

Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar

Inscripción al programa Leche para el Bienestar

Requisitos