Caravana del Bienestar en Cancún: Esta es la única fecha y los servicios gratuitos

La Caravana del Bienestar ha anunciado fecha para su asistencia en la ciudad de Cancún, con el fin de brindar una variedad de servicios médicos completamente gratuitos a las familias.
Será esta semana que los ciudadanos podrán acudir con su documentación obligatoria para ser atendidos.
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¿Cuándo acudir a la Caravana del Bienestar en Cancún?
Este viernes 19 de junio, la unidad móvil se encontrará asistiendo en el área verde de la Unidad Habitacional ubicada en la Calle Isla Martinica de la SM 251 de Cancún.
Los horarios de atención iniciarán a partir de las 10:00 am y finalizarán hasta las 14:00 horas
Servicios gratuitos
- Mastografías
- Atención médica, dental, detecciones y pruebas de VIH
- Expedición de actas de nacimiento del estado de Quintana Roo
- Entrega de tarjetas SIM del programa Conecta Quintana Roo
- Entrega de bastones de un pie
- Ministerio público móvil y antecedentes registrales
- Regularización de adeudos y reparación de fugas CAPA
- Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar
- Inscripción al programa Leche para el Bienestar
Requisitos
- Copia de la CURP
- Copia de la INE