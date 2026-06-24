Quintana Roo concentra la mayor cantidad de salmonelosis en la Península con 246 casos

Quintana Roo acumula 246 casos de salmonelosis, cifra que supera ampliamente los registros de Campeche, con 68, y Yucatán, con 69, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). Ante este panorama, el Colegio de Médicos de Quintana Roo A.C. exhortó a la población a evitar la automedicación y acudir a consulta médica, debido al aumento de enfermedades gastrointestinales asociado con las altas temperaturas y las lluvias.

Dicho reporte epidemiológico también señala que durante la última semana se incorporaron 2 mil 166 diagnósticos de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, alcanzando un acumulado de 43 mil 830 contagios en la entidad. Esta cifra representa un incremento del 14 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

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El presidente del Colegio de Médicos de Quintana Roo, Francisco Javier Lara Uscanga, explicó que la combinación de calor y humedad favorece la proliferación de microorganismos que afectan el sistema digestivo, entre ellos la salmonela, la cual suele transmitirse mediante alimentos contaminados.

Indicó que los síntomas más frecuentes incluyen vómito, dolor de cabeza, diarrea, cólicos y calambres. Añadió que algunas infecciones provocan evacuaciones constantes que pueden derivar en cuadros severos de deshidratación si no son atendidos oportunamente.

Señaló el experto que otra fuente de contaminación está relacionada con las heces de animales que, al secarse, se convierten en partículas suspendidas que pueden depositarse sobre los alimentos comercializados en espacios abiertos.

Destacaron que varios comerciantes desconocen que las altas temperaturas y la humedad aceleran la descomposición de los productos que ofrecen / Rodolfo Flores

Lara Uscanga reiteró el llamado a la ciudadanía para no recurrir a medicamentos sin prescripción profesional. Recomendó que, ante cualquier manifestación compatible con salmonelosis o alguna otra infección gastrointestinal, las personas se mantengan hidratadas y busquen atención médica inmediata para recibir el tratamiento adecuado.

Por su parte, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios en Quintana Roo, Jaime Torres Viveros, afirmó que se mantienen verificaciones permanentes en establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas.

Explicó que las inspecciones se realizan diariamente y que los negocios revisados pueden ser sujetos a suspensiones temporales y sanciones económicas cuando se detectan irregularidades, previo dictamen legal derivado de las actas correspondientes. Sin embargo, evitó precisar los resultados obtenidos hasta el momento mediante esta estrategia de vigilancia sanitaria.

Mientras tanto, algunos consumidores que frecuentan puestos callejeros manifestaron confianza en los productos que adquieren. Federico, quien degustaba un taco de carnitas, aseguró que continúa consumiendo este tipo de alimentos porque, hasta ahora, no ha presentado afectaciones a su salud.

Puestos ambulantes mantienen alta afluencia pese a las recomendaciones médicas / Rodolfo Flores

Lara Uscanga detalló que los principales síntomas asociados con la salmonelosis son vómito, dolor de cabeza, diarrea, cólicos y calambres. Añadió que algunos pacientes presentan evacuaciones frecuentes que pueden derivar en deshidratación si no reciben atención oportuna.

Señaló que otro factor de riesgo es la presencia de residuos fecales de animales que, al secarse, se convierten en partículas suspendidas capaces de depositarse sobre los alimentos expuestos al aire libre.

Indicó que, aunque existe regulación sanitaria, es necesario fortalecer la capacitación de quienes manipulan comida y reforzar las inspecciones para reducir riesgos entre los consumidores. Añadió que muchos comerciantes desconocen que el calor y la humedad aceleran la descomposición de los productos que ofrecen.

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Por su parte, el médico Orlando Espinosa recomendó evitar la automedicación ante cualquier cuadro gastrointestinal. Señaló que lo más importante es acudir con un profesional de la salud para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse hidratada y buscar atención médica en caso de presentar síntomas compatibles con salmonelosis u otra infección digestiva.