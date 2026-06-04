Alertan en Yucatán por enfermedades gastrointestinales durante lluvias; niños y adultos mayores, los más vulnerables

Ante la llegada de las lluvias y las condiciones de humedad que favorecen la contaminación del agua y los alimentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de higiene y prevención, a fin de reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales que suelen incrementarse durante esta época del año.

El coordinador de Atención Médica de Primer Nivel del IMSS en la entidad, doctor Julio Hernández Carrillo, advirtió que padecimientos como la diarrea y diversas infecciones estomacales registran una mayor incidencia durante la temporada de precipitaciones, afectando principalmente a menores de seis años y personas adultas mayores, sectores considerados más vulnerables a las complicaciones derivadas de la deshidratación.

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El especialista dijo que las lluvias pueden favorecer la contaminación de fuentes de agua y alimentos, por lo que resulta indispensable mantener hábitos de higiene adecuados tanto en el hogar como en los espacios de preparación y consumo de alimentos.

Lo básico, clave

Entre las principales medidas preventivas recomendadas por la institución destaca el lavado frecuente de manos antes de preparar o ingerir alimentos, después de acudir al baño y tras manipular basura o residuos. Asimismo, exhortó a consumir únicamente agua segura, ya sea hervida durante al menos cinco minutos o desinfectada mediante métodos autorizados como cloro o plata coloidal.

De igual forma, el IMSS recomendó extremar precauciones con los alimentos, evitando el consumo de comida en condiciones sanitarias dudosas, cocinando adecuadamente carnes y otros productos de origen animal, además de lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas.

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Otro aspecto fundamental es la correcta conservación de los alimentos perecederos. Las autoridades sanitarias señalaron que estos productos deben mantenerse refrigerados y descartarse si permanecieron durante periodos prolongados a temperatura ambiente, especialmente en días de calor y humedad elevados.

El llamado cobra relevancia en un contexto en el que gran parte de la península enfrenta lluvias constantes derivadas de sistemas meteorológicos propios de la temporada, condiciones que suelen propiciar un incremento de enfermedades transmitidas por agua o alimentos contaminados.

El Instituto también pidió a la población mantenerse atenta a los síntomas que pueden indicar una infección gastrointestinal y acudir a valoración médica oportuna para evitar complicaciones.

Entre las señales de alerta destacan presentar más de tres evacuaciones en un periodo de 24 horas, náuseas, vómito, pérdida del apetito, dolor abdominal, fiebre, debilidad general o signos de deshidratación.

Los especialistas subrayan que la atención temprana resulta especialmente importante en niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, quienes pueden deteriorarse con mayor rapidez ante cuadros severos de diarrea o pérdida de líquidos.

El IMSS recordó que las familias derechohabientes cuentan con diversas opciones de atención preventiva y médica en las Unidades de Medicina Familiar del estado. Además de los Módulos PrevenIMSS, donde se brinda orientación sobre hábitos saludables y prevención de enfermedades, las unidades disponen de servicios de Atención Médica Continua y áreas de Urgencias que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

La institución reiteró que la mejor herramienta para evitar enfermedades gastrointestinales sigue siendo la prevención, por lo que invitó a la población a no bajar la guardia.