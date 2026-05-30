Aeropuerto de Cancún refuerza filtros por brote de ébola en África; endurecen controles sanitarios

Las aerolíneas mexicanas Viva Aerobus y Aeroméxico informaron que, por disposición de las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México ante el brote de ébola registrado en África central, se implementó una restricción temporal de ingreso al país para ciertos pasajeros internacionales. A esta medida preventiva se sumó el Aeropuerto Internacional de Cancún bajo los protocolos de Sanidad Internacional, confirmó Aeropuertos del Sureste (Asur).

De acuerdo con los comunicados oficiales, la restricción tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales.

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Especificaciones

La norma aplica para los viajeros internacionales que hayan estado durante los últimos 21 días en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur, y que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en el país.

Autoridades del aeropuerto de Cancún afirmaron que, si bien el destino no cuenta con conexiones aéreas directas hacia África, ya se establecen los cercos sanitarios en coordinación con dependencias federales.

Ante esto, las empresas aéreas recomendaron a los usuarios verificar los requisitos de su viaje antes de acudir a las terminales.

Prevención

La restricción responde a la actualización del Aviso Preventivo de Viaje emitido por la Secretaría de Salud federal, la cual estableció un nivel de riesgo alto ante el brote activo de la variante Bundibugyo.

Esta cepa, que ya vincula 220 muertes sospechosas según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no cuenta actualmente con vacunas autorizadas ni tratamientos específicos.

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Importancia

Aunque Quintana Roo no será sede de partidos, Cancún funcionará como un hub estratégico de entrada hacia las 16 sedes del torneo en Norteamérica, además de que la Riviera Maya albergará el campamento base de la Selección Nacional de Uruguay a partir de la primera semana de junio.

Para contener los riesgos sanitarios y coordinar la seguridad de los miles de visitantes que se esperan por la justa deportiva, el Gobierno estatal implementará el Plan General de Operación Kukulcán durante toda la temporada mundialista.