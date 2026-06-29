Vecinos de Sabán vuelven a bloquear carretera por fallas en el servicio de la CFE

Habitantes de la comunidad de Sabán volvieron a manifestar su inconformidad por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica, luego de que, apenas una semana después de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometiera a mejorar el servicio, los apagones persistieran y obligaran nuevamente a los pobladores a bloquear la carretera estatal Dziuché entronque a Tihosuco.

De acuerdo con los vecinos Antonio Poot y Ambrocio Chimal, hace unos días sostuvieron una reunión con directivos de la CFE, a quienes expusieron el hartazgo de la población por las interrupciones diarias del servicio eléctrico. Como respuesta, la paraestatal se comprometió a realizar trabajos para fortalecer la infraestructura de la red en la comunidad y garantizar un suministro más estable.

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Los habitantes señalaron que durante la semana pasada personal de la CFE efectuó diversas labores de mantenimiento; sin embargo, aseguraron que la tarde del domingo volvió a registrarse un apagón y el servicio no fue restablecido durante varias horas, situación que detonó el descontento de la población.

Ante ello, la noche del domingo decenas de vecinos bloquearon la carretera estatal Dziuché–entronque a Tihosuco, como medida de presión para exigir una solución definitiva a un problema que, afirman, arrastran desde hace aproximadamente tres años.

Antonio Poot y Ambrocio Chimal manifestaron que la comunidad ha perdido la confianza en los compromisos de la CFE, ya que, según dijeron, en al menos cinco ocasiones anteriores han recurrido al cierre de la carretera para llamar la atención de las autoridades, pero tras cada protesta únicamente reciben promesas que no se traducen en mejoras permanentes del servicio.

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"Vienen, prometen que ahora sí van a solucionar el problema, hacen algunos trabajos y después se van. Al poco tiempo los apagones regresan y todo sigue igual", expresaron.

Los pobladores insistieron en que las constantes interrupciones del suministro eléctrico ya generan afectaciones económicas y sociales, debido a que perjudican las actividades comerciales, dañan aparatos eléctricos y complican la vida cotidiana de las familias.

Finalmente, hicieron un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que implemente una solución de fondo que garantice un servicio estable y evite que la comunidad tenga que recurrir nuevamente a movilizaciones para ser escuchada.