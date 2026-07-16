Sheinbaum alista gira por Quintana Roo; atenderá problemática en el Parque El Jaguar, sargazo y Tren Maya de carga

La presidenta de México anunció que este fin de semana viajará al estado para resolver personalmente las problemáticas en el Parque El Jaguar, coordinar la estrategia integral contra el sargazo y supervisar las nuevas locomotoras de carga.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este fin de semana encabezará una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo. La mandataria federal detalló que su agenda se concentrará en tres ejes prioritarios: resolver los conflictos operativos y turísticos en Tulum, dar una respuesta integral al incremento del sargazo y supervisar la marcha del Tren Maya de carga.

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Sheinbaum Pardo precisó que la conferencia de prensa matutina de este viernes se llevará a cabo en Tulum, donde se darán a conocer los detalles de las acciones inmediatas para el ordenamiento de la zona.

La mandataria señaló que el primer punto a atender será el descontento que persiste entre algunos visitantes, comerciantes y hoteleros en la zona turística de Tulum y el Parque Nacional El Jaguar.

Aunque reconoció el esfuerzo previo realizado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, la Conanp y la empresa militar Mundo Maya (Sedena), la titular del Ejecutivo admitió que aún hay pendientes por corregir.

"Vamos a ir a Tulum hoy (...) a ver exactamente qué está pasando y ahí, con todas las instituciones, vamos a resolver, a hablar con los hoteleros y con los comerciantes de la zona para ver cómo lo resolvemos". — Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

El segundo tema de alta prioridad para la mandataria es el combate al sargazo, cuyo arribo a las costas del Caribe Mexicano ha aumentado este año debido al incremento de la temperatura del océano.

Sheinbaum Pardo adelantó que el gobierno federal ya cuenta con un primer diagnóstico y una estrategia que busca resolver el problema de fondo: Pesca en mar abierto: Evitar que la macroalga llegue a las playas mediante la recolección en el mar. Reciclaje y economía circular: Darle un uso productivo y posterior procesamiento al sargazo recolectado.

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Para afinar este plan, la presidenta realizará recorridos de supervisión el sábado y domingo, y ofrecerá una conferencia de prensa especial el domingo desde Cancún para presentar la estrategia de atención general.

Como tercer eje de la gira, la presidenta supervisará la infraestructura del Tren Maya orientada al transporte de mercancías. La mandataria destacó que la visita coincide con un hito clave para el proyecto:

"El tercer tema es el Tren Maya de carga, porque ya llegaron las primeras locomotoras; entonces, vamos a ir a visitar las locomotoras y cómo va el tren de carga".

Para esta jornada de trabajo en el sureste, la presidenta Claudia Sheinbaum estará acompañada por la doctora Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como por el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), garantizando una coordinación interinstitucional para dar soluciones inmediatas a la entidad.