Claudia Sheinbaum realizará gira por Tulum, Playa del Carmen y Cancún; conoce su preagenda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Quintana Roo este fin de semana, con la conferencia de prensa matutina “La Mañanera del Pueblo” programada para mañana en Tulum.

La visita oficial, de acuerdo con la preagenda, será del viernes 17 al domingo 19 de julio del 2026, con eventos de alta relevancia enfocados en la certeza jurídica de la tierra, el impulso a la vivienda social, la conectividad y la atención de la emergencia ambiental por el tema del sargazo.

En la “Conferencia del Pueblo” de ayer, la Mandataria sólo adelantó que realizaría una gira por el Sureste este fin de semana y mencionó que mañana daría más detalles.

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La agenda

Sin embargo, fuentes de la Presidencia de la República revelaron la agenda preliminar de Claudia Sheinbaum, la cual está prevista que inicie la tarde de hoy con una reunión con diferentes sectores en el municipio Tulum.

Posteriormente, el viernes, a las 8:30 horas (de Quintana Roo), encabezará la “Conferencia del Pueblo” en la Base Aérea número 12 de Tulum, aledaña al Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto”.

La Mandataria abordará temas prioritarios, como la certeza jurídica de la tierra, el impulso al desarrollo habitacional y la atención al arribo masivo de talofita / POR ESTO!

Ese mismo día, a las 18:15 horas, estará presente en la entrega de escrituras a habitantes de Playa del Carmen, como parte del programa de regularización de viviendas iniciado durante el sexenio pasado.

El sábado 18, a las 16:30 horas, la Presidenta entregará nuevamente hogares del programa Vivienda para el Bienestar en Cancún, como lo hizo en meses pasados. En esta ocasión será en el desarrollo Arcos Paraíso, ubicado al norte de la ciudad. Esta es una de las estrategias prioritarias de su administración federal para garantizar el acceso a hogares dignos y accesibles para los trabajadores de la entidad.

Finalmente, el domingo 19 de julio, la gira de trabajo concluirá con un tema de relevancia para el sector turístico y ambiental del estado. A las 10:00 de la mañana, la presidenta participará en una conferencia de prensa especializada en el combate y mitigación del sargazo, la cual se llevará a cabo en la Estación del Tren Maya.

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Anteriores giras

La mandataria estuvo en Quintana Roo, concretamente en Cancún, en marzo pasado para sostener una reunión con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, además de participar en la inauguración de la Convención Bancaria 2026, organizada por la Asociación de Bancos de México (ABM), y supervisó los avances del puente Nichupté.

El 2 de mayo volvió a Cancún para inaugurar el Puente Vehicular Nichupté, tras cuatro años de obra.