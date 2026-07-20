Salud para Todos en Quintana Roo: Municipios donde acudirán las caravanas del 20 al 24 de julio

Esta semana las Caravanas de Salud para Tod@s recorrerán municipios de las zonas Centro, Norte y Sur del estado para acercar servicios médicos gratuitos a la población.
Las jornadas se realizarán a partir de las 7:00 de la mañana y ofrecerán consultas, estudios médicos, atención especializada y medicamentos sin costo. Para acceder a los servicios, los interesados únicamente deberán presentar copia de su INE y CURP.
Noticia Destacada
Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 13 al 17 de julio
Felipe Carrillo Puerto (20 al 24 de julio de 2026)
- Domo de la comunidad de Dzoyola
- San Francisco Aké
- Filomeno Mata
- Hobompich
- Sabán
- Huay Max
- Javier Rojo Gómez
- La Esperanza
Tulum (20, 22, 23 y 24 de julio de 2026)
- Domo de la comunidad de Akumal
- Yalkú
- San Martín
- Santa Teresita
- Xpu Há
- Puerto Aventuras
- Chemuyil
- Jacinto Pat
Tulum (21 de julio de 2026)
- Domo doble de la Unidad Deportiva de Tulum
- Centro
- Villas Tulum
- Huracanes
- La Veleta
- Fracc. Las Palmas
- Cristal
- La Unión
- Aldea Tulum
- El Campesino
- La Bendición de Dios
- Rancho Viejo
- Yáax Táanil Kaah
- Dzonot Kaah
- Tankah Pueblo
Othón P. Blanco (20 al 24 de julio de 2026)
- Domo de la comunidad de Allende
- Ramonal
- Palmar
- Sacxán
- Ucum
- Carlos A. Madrazo
- Juan Sarabia
- Sergio Butrón Casas
- Sabidos
- Álvaro Obregón Viejo
- Álvaro Obregón Nuevo
- Pedro Joaquín Coldwell
- Javier Rojo Gómez
- Pucté
Noticia Destacada
Salud para Todos en Quintana Roo: Fechas y horarios en Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Cancún
Servicios gratuitos y requisitos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (tórax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia
Requisitos
- Copia de INE
- CURP