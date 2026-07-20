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Salud para Todos en Quintana Roo: Municipios donde acudirán las caravanas del 20 al 24 de julio

Las unidades móviles brindarán consultas, estudios y medicamentos gratuitos del 20 al 24 de julio.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

20 de jul de 2026

1 min

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Las Caravanas de Salud ofrecerán consultas y estudios médicos gratuitos en comunidades de Quintana Roo
Las Caravanas de Salud ofrecerán consultas y estudios médicos gratuitos en comunidades de Quintana Roo / Especial

Esta semana las Caravanas de Salud para Tod@s recorrerán municipios de las zonas Centro, Norte y Sur del estado para acercar servicios médicos gratuitos a la población.

Las jornadas se realizarán a partir de las 7:00 de la mañana y ofrecerán consultas, estudios médicos, atención especializada y medicamentos sin costo. Para acceder a los servicios, los interesados únicamente deberán presentar copia de su INE y CURP.

Cada uno de los servicios médicos son completamente gratuitos

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Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 13 al 17 de julio

Felipe Carrillo Puerto (20 al 24 de julio de 2026)

  • Domo de la comunidad de Dzoyola
  • San Francisco Aké
  • Filomeno Mata
  • Hobompich
  • Sabán
  • Huay Max
  • Javier Rojo Gómez
  • La Esperanza

Tulum (20, 22, 23 y 24 de julio de 2026)

  • Domo de la comunidad de Akumal
  • Yalkú
  • San Martín
  • Santa Teresita
  • Xpu Há
  • Puerto Aventuras
  • Chemuyil
  • Jacinto Pat

Tulum (21 de julio de 2026)

  • Domo doble de la Unidad Deportiva de Tulum
  • Centro
  • Villas Tulum
  • Huracanes
  • La Veleta
  • Fracc. Las Palmas
  • Cristal
  • La Unión
  • Aldea Tulum
  • El Campesino
  • La Bendición de Dios
  • Rancho Viejo
  • Yáax Táanil Kaah
  • Dzonot Kaah
  • Tankah Pueblo

Othón P. Blanco (20 al 24 de julio de 2026)

  • Domo de la comunidad de Allende
  • Ramonal
  • Palmar
  • Sacxán
  • Ucum
  • Carlos A. Madrazo
  • Juan Sarabia
  • Sergio Butrón Casas
  • Sabidos
  • Álvaro Obregón Viejo
  • Álvaro Obregón Nuevo
  • Pedro Joaquín Coldwell
  • Javier Rojo Gómez
  • Pucté
Algunos de los servicios gratuitos incluyen mastografías, laboratorio clínico, rayos X, etc

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Salud para Todos en Quintana Roo: Fechas y horarios en Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Cancún

Servicios gratuitos y requisitos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (tórax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

Requisitos

  • Copia de INE
  • CURP

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