Salud para Todos en Quintana Roo: Municipios donde acudirán las caravanas del 20 al 24 de julio

Esta semana las Caravanas de Salud para Tod@s recorrerán municipios de las zonas Centro, Norte y Sur del estado para acercar servicios médicos gratuitos a la población.

Las jornadas se realizarán a partir de las 7:00 de la mañana y ofrecerán consultas, estudios médicos, atención especializada y medicamentos sin costo. Para acceder a los servicios, los interesados únicamente deberán presentar copia de su INE y CURP.

Noticia Destacada Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas acudirán a estos municipios del 13 al 17 de julio

Felipe Carrillo Puerto (20 al 24 de julio de 2026)

Domo de la comunidad de Dzoyola

San Francisco Aké

Filomeno Mata

Hobompich

Sabán

Huay Max

Javier Rojo Gómez

La Esperanza

Tulum (20, 22, 23 y 24 de julio de 2026)

Domo de la comunidad de Akumal

Yalkú

San Martín

Santa Teresita

Xpu Há

Puerto Aventuras

Chemuyil

Jacinto Pat

Tulum (21 de julio de 2026)

Domo doble de la Unidad Deportiva de Tulum

Centro

Villas Tulum

Huracanes

La Veleta

Fracc. Las Palmas

Cristal

La Unión

Aldea Tulum

El Campesino

La Bendición de Dios

Rancho Viejo

Yáax Táanil Kaah

Dzonot Kaah

Tankah Pueblo

Othón P. Blanco (20 al 24 de julio de 2026)

Domo de la comunidad de Allende

Ramonal

Palmar

Sacxán

Ucum

Carlos A. Madrazo

Juan Sarabia

Sergio Butrón Casas

Sabidos

Álvaro Obregón Viejo

Álvaro Obregón Nuevo

Pedro Joaquín Coldwell

Javier Rojo Gómez

Pucté

Noticia Destacada Salud para Todos en Quintana Roo: Fechas y horarios en Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y Cancún

Servicios gratuitos y requisitos

Atenciones médicas integrales

Laboratorio clínico

Mastografía

Rayos X (tórax)

Electrocardiograma

Densitometría

Ultrasonido pélvico-obstétrico

Salud dental

Salud visual y del oído

Nutrición

Atención psicológica

Apoyo a víctimas de violencia

Ambulancia de traslado

Farmacia

Requisitos