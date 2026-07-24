Alfredo Adame explota en contra de Eduardo Feinmann por hablar de forma despectiva de los mexicanos

Hace poco, el polémico conductor de televisión Alfredo Adame se metió en una nueva controversia, pues fiel a su estilo, decidió reaccionar a las declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann, las cuales causaron mucho ruido en las redes sociales durante el Mundial.

Recordemos que el periodista, decidió expresarse de forma muy despectiva sobre los mexicanos, un hecho que no fue muy bien recibido por muchos, por lo que ahora Alfredo Adame rompió el silencio durante una entrevista.

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre las declaraciones del periodista argentino?

Alfredo Adame aseguró que sus palabras fueron un acto de ignorancia y que no refleja el sentir del pueblo argentino, aunque sus declaraciones fueron muy tajantes al momento de opinar sobre las palabras del periodista.

“¿Qué le puedes contestar a un pen…, ignorante, cretino, arrogante, soberbio que no representa a los argentinos? Yo respeto a todos los argentinos que viven en México, tengo buenas amistades. La comunidad argentina, mis respetos, admiración. Son siempre amables. La única desgracia son esa bola de mier… como Feinmann”

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Por su parte Javier Ceriani, compartió que el actor desacreditó la trayectoria del periodista.

“Siendo nada se sienten como si fueran la última Coca-Cola del desierto. Este tipo, ¿qué puedes decir de él? Es un reporterillo de mala categoría. Solo a un verdadero imbécil se le puede ocurrir decir lo que dijo”

Hasta el momento, el periodista no ha hablado al respecto, lo último que se sabe de él, es que pidió disculpas y no ha tenido otra aparición.

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