Esto dice la CFE por los apagones en Yucatán: las obras que acabarían con el problema en 2028

Ante las constantes quejas por apagones y variaciones de voltaje en distintos municipios de Yucatán, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que mantiene en marcha un plan de inversiones para fortalecer la infraestructura eléctrica del estado, con el objetivo de mejorar el servicio y alcanzar el 100% de electrificación en 2028.

Durante una reunión virtual encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, autoridades estatales, municipales y directivos de la empresa revisaron los avances de los proyectos de distribución, transmisión y electrificación que buscan atender los principales problemas que afectan a miles de familias yucatecas.

¿Qué hará la CFE para reducir los apagones en Yucatán?

La directora de la CFE presentó el avance de las inversiones que forman parte de la estrategia para reforzar la red eléctrica en la entidad. Entre las acciones destacan:

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174 proyectos ejecutados durante 2025 , que añadieron 50 MVA de capacidad mediante una inversión de 393 millones de pesos , beneficiando a más de 200 mil habitantes .

, que añadieron mediante una inversión de , beneficiando a más de . 297 proyectos en desarrollo durante 2026 , que incorporarán 204 transformadores de distribución , con una inversión de 163 millones de pesos , de los cuales 101 millones se destinan a modernizar la red eléctrica y 62 millones a llevar energía a viviendas que aún carecen del servicio.

, que incorporarán , con una inversión de , de los cuales se destinan a modernizar la red eléctrica y a llevar energía a viviendas que aún carecen del servicio. Ampliación de subestaciones eléctricas este mismo año para agregar 70 MVA adicionales, con una inversión de 150.5 millones de pesos, en beneficio de aproximadamente 60 mil personas.

Las autoridades señalaron que estas obras forman parte de una estrategia de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, considerada uno de los principales desafíos para reducir las interrupciones del servicio.

La meta de la CFE: electrificación total de Yucatán en 2028

Durante el encuentro, la Comisión reiteró que el objetivo es alcanzar el 100% de electrificación en Yucatán hacia 2028, de modo que ninguna vivienda permanezca sin acceso al suministro eléctrico.

Además de las obras de infraestructura, la CFE implementará acciones preventivas junto con los ayuntamientos para disminuir las fallas ocasionadas por fenómenos meteorológicos.

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El gerente de Distribución de la División Peninsular, Héctor Raúl Aguilar Valenzuela, informó que se coordinarán programas de sustitución de postes deteriorados y poda preventiva de árboles, con el fin de proteger los circuitos eléctricos durante la temporada de lluvias, vientos fuertes y turbonadas, causas frecuentes de interrupciones del servicio.

Gobierno de Yucatán dará seguimiento a las obras

El gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que, aunque la operación de las redes eléctricas corresponde exclusivamente a la CFE, el Gobierno del Estado mantendrá un seguimiento permanente de los compromisos asumidos por la empresa para acelerar las inversiones y atender los reportes ciudadanos.

En la reunión participaron autoridades de Mérida, Umán, Progreso, Kanasín, Tizimín, Valladolid, Tunkás, Ticul, Izamal, Tecoh, Acanceh y Hunucmá, cuyos alcaldes expusieron las principales problemáticas relacionadas con el suministro eléctrico y recibieron compromisos de atención personalizada.

El Ejecutivo estatal informó que este tipo de mesas de trabajo continuará hasta abarcar los 106 municipios de Yucatán, con el propósito de supervisar el avance de las obras y fortalecer la red eléctrica en toda la entidad.