Clima extremo mantiene en alerta Yucatán; suma 62 afectados y lidera casos en la Península

Aunque las lluvias han ganado terreno en las últimas semanas, el calor extremo sigue cobrando factura en Yucatán. La entidad acumula 62 personas atendidas por enfermedades asociadas a las altas temperaturas durante la actual temporada, cifra que la mantiene como la de mayor incidencia en la Península y entre las diez con más casos registrados en el país, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud federal.

El reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, actualizado al 16 de julio, confirma que durante la última semana se notificó un nuevo paciente en el estado, correspondiente a una quemadura solar. Con ello, Yucatán mantiene una tendencia sostenida de afectaciones derivadas de las condiciones climáticas extremas que han predominado en gran parte del año, caracterizadas por temperaturas superiores a los 40 grados y sensaciones térmicas que, en diversos municipios, han rebasado los 50 grados Celsius.

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En lo que va de la temporada, 45 personas han sufrido golpe de calor, considerado el cuadro más grave por exposición prolongada a temperaturas elevadas; otras 11 presentaron deshidratación y seis registraron quemaduras solares. Estos padecimientos afectan principalmente a trabajadores de la construcción, agricultores, personal de servicios, adultos mayores, niñas y niños, así como a personas con enfermedades crónicas, quienes enfrentan un mayor riesgo de complicaciones.

Las cifras colocan a Yucatán en el octavo lugar nacional, empatado con Chiapas, y muy por encima del resto de la Península. Quintana Roo acumula 40 casos y Campeche 17, lo que confirma que la entidad yucateca concentra el mayor impacto regional de la temporada de calor.

Decesos por el clima

El informe federal también revela que el número de fallecimientos por temperaturas extremas continúa en aumento. Hasta la fecha se han confirmado 43 defunciones en el país, siete más que las reportadas una semana antes. Del total, 41 fueron consecuencia de golpe de calor y dos por deshidratación. Yucatán mantiene una muerte relacionada con estos padecimientos durante la presente temporada.

Especialistas han señalado que la llegada de lluvias no elimina el riesgo para la salud, pues la combinación de humedad elevada y temperaturas altas incrementa la sensación térmica y dificulta que el cuerpo regule adecuadamente su temperatura. Este fenómeno es frecuente en la Península y favorece la aparición de golpes de calor incluso en días nublados o con precipitaciones.

Medidas preventivas

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a evitar la exposición prolongada al Sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, consumir agua de manera constante, utilizar ropa ligera y de colores claros, además de prestar especial atención a adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas.

También recomendaron buscar atención médica inmediata ante síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, confusión, piel caliente o pérdida del conocimiento, ya que un golpe de calor constituye una emergencia médica que puede poner en riesgo la vida.