Segey modifica fecha para publicar resultados de nuevo ingreso a preparatoria en Yucatán

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), a través de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), informó la reprogramación de la fecha de publicación de resultados del proceso de ingreso a Bachillerato 2026 “Mi derecho, Mi lugar, Yucatán”.

La modificación se realizó debido a ajustes en el calendario escolar 2025-2026, por lo que estudiantes, madres, padres de familia y personal docente deberán tomar en cuenta las nuevas fechas oficiales para consultar la asignación de planteles e iniciar el proceso de inscripción.

¿Cuándo salen los resultados de “Mi derecho, Mi lugar, Yucatán” 2026?

La nueva fecha oficial para la publicación de resultados de asignación será el próximo el 12 de junio de 2026, cuando las y los aspirantes podrán conocer el plantel de Educación Media Superior que les fue asignado como parte del proceso de ingreso a preparatorias públicas en Yucatán.

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Fechas de inscripción a Bachillerato en Yucatán 2026

La SEGEY también confirmó que el periodo de inscripciones en los planteles asignados se realizará del 15 al 26 de junio de 2026.

Las autoridades educativas recomendaron a las familias mantenerse pendientes de los canales oficiales para conocer requisitos, documentación y horarios de atención en cada escuela.

¿Por qué cambiaron las fechas?

De acuerdo con la CEPPEMS, la reprogramación responde a ajustes en el calendario escolar estatal, con el objetivo de garantizar una correcta organización y brindar atención adecuada a las y los jóvenes que ingresarán al nivel Medio Superior.

La dependencia agradeció la comprensión de la comunidad educativa y reiteró que estos cambios buscan facilitar el proceso de incorporación de estudiantes a preparatorias y bachilleratos de Yucatán.

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Recomendaciones para estudiantes y padres de familia

Autoridades educativas sugirieron:

Revisar constantemente los sitios y redes oficiales de la SEGEY.

Tener lista la documentación requerida para la inscripción.

Verificar fechas y horarios específicos del plantel asignado.

Realizar el trámite dentro del periodo establecido para evitar contratiempos.

El proceso “Mi derecho, Mi lugar, Yucatán” es el mecanismo mediante el cual miles de estudiantes acceden cada año a instituciones públicas de Educación Media Superior en el estado.