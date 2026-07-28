“Ellos tienen que resarcir el daño ambiental”: Sheinbaum habla sobre el arbitraje internacional de Calica contra México

Durante la conferencia de la presienta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dentro del arbitraje promovido por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materiales Company, en contradel Estado mexicano por el caso de Calizas Industriales del Carmen (Calica)

La mandataria explicó que durante aproximadamente 30 días, las partes deberán mantener confidencialidad por lo que no es posible revelar todos los detalles de la resolución. Sin embargo, señaló que tanto el Gobierno de México como la empresa emitieron comunicados en los que reconocen que ya existe una decisión del tribunal.

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Sheinbaum leyó el comunicado de la Secretaría de Economía, en el que se informa que el tribunal desestimó casi todas las reclamaciones presentadas por Vulcan, excepto una relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018, durante la administración federal anterior. Informó que esa medida representa menos del 1 por ciento del monto originalmente reclamado por la empresa.

La presidenta también hizo referencia al comunicado difundido por Vulcan Materials Company, en el que la empresa sostiene que el tribunal determinó que México incurrió en diversas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); sin embargo, reconoció que la indemnización económica otorgada fue muy inferior a la cantidad originalmente reclamada.

Respecto al conflicto con Calica, Sheinbaum afirmó que las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano respondieron a presuntas violaciones ambientales y al incumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental, lo que derivó en distintas medidas contra la operación de la empresa.

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Igualmente claró que la resolución del CIADI no está relacionada con el diálogo que actualmente mantiene el Gobierno de México con Vulcan; además que la empresa continúa siendo propietaria de los terrenos donde operaba Calica, aunque estos forman parte de un Área Natural Protegida, mientras que el puerto de Punta Venado sigue funcionando bajo una concesión otorgada hace varios años.

Finalmente, Sheinbaum pidió esperar a que concluya el periodo de confidencialidad para poder dar a conocer más detalles sobre la resolución emitida por el CIADI.