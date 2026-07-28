Revelan el día en que Fede Vigevani va a abandonar 'La Casa de los Famosos'

‘La Casa de los Famosos’, ha tenido grandes sorpresas en el arranque de su cuarta temporada, pues desde que fue anunciada se había revelado que sería algo totalmente diferente a las pasadas. Una de las cosas que más ha cambiado fue la presencia de Fede Vigevani, quien ha causado mucha controversia.

Noticia Destacada Ese Pérez hace polémico comentario en contra de Yanet García en 'La Casa de los Famosos'

Desde hace varios días, se reveló que Fede Vigevani, será "habitante" y no "participante", noticia que fue confirmada por la propia Galilea Montijo, quien reveló esta situación. Su función dentro de la casa es ser el cómplice de los fans y hacer los retos que le pongan, pero solo durante cierto tiempo.

¿Cuándo va a salir Fede Vigevani de ‘La Casa de los Famosos’?

Ante esta nueva función del participante, mucho se ha especulado sobre el tiempo que el youtuber estará dentro del reality show. Fue por medio del usuario "Serios y Sinceros", especializado en "La Casa de los Famosos México", quien ha sido el encargado de revelar que el Fede Vigevani, solamente va a estar durante cuatro semanas.

Noticia Destacada Kenia Os revela a sus habitantes favoritos de 'La Casa de los Famosos'

Si estas especulaciones son ciertas, se espera que el creador de contenido salga el próximo 16 de agosto, aunque también podría quedarse hasta el 23 del mismo mes.

Fede Vigevani, es un creador de contenido que nació en Uruguay. Gran parte de su fama la consiguió gracias a sus proyectos "La Vecibanda" y "Club Misterio".

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal