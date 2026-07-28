Uganda declara el fin del brote de ébola tras 42 días sin contagios locales

El Gobierno de Uganda declaró este martes 28 de julio el fin del brote de ébola de 2026, luego de completar el periodo de vigilancia establecido por sus autoridades sanitarias sin detectar nuevos casos de transmisión local.

El Ministerio de Salud informó que la cuenta regresiva de 42 días comenzó el 16 de junio, después de que recibió el alta el último ciudadano ugandés contagiado dentro del país. Durante ese lapso se mantuvo una vigilancia epidemiológica reforzada y no se identificaron nuevas infecciones.

Las autoridades señalaron que Uganda se encuentra libre de ébola, aunque advirtieron que continuarán los controles en las zonas fronterizas debido a que el brote permanece activo en la vecina República Democrática del Congo.

¿Cuántos casos de ébola se registraron en Uganda?

Uganda contabilizó 20 casos confirmados y dos fallecimientos durante el brote causado por el virus de Bundibugyo. De ese total, 15 contagios fueron importados desde la República Democrática del Congo y cinco correspondieron a transmisiones secundarias entre contactos y trabajadores de la salud.

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El Gobierno explicó que todos los pacientes confirmados estaban relacionados epidemiológicamente y que no se detectó una transmisión comunitaria sin control. También aseguró que las personas que tuvieron contacto con los enfermos fueron identificadas, sometidas a cuarentena y vigiladas durante 21 días.

Aunque el último caso local recibió el alta el 16 de junio, un ciudadano congoleño permaneció hospitalizado en Kampala hasta el 16 de julio. Uganda sostuvo que este último paciente representaba un contagio importado, cuya fuente y ruta de entrada estaban plenamente documentadas, por lo que no modificó el cálculo utilizado para declarar concluida la transmisión local.

¿Por qué Uganda mantiene la vigilancia contra el ébola?

El Ministerio de Salud indicó que el cierre del brote no implica el fin de las medidas preventivas. Las autoridades mantendrán vigilancia en puntos de entrada y distritos fronterizos ante el riesgo de que personas infectadas lleguen desde territorio congoleño.

“Uganda is officially #Ebola free” the Minister for Health, @CHRISBARYOMUNS1 has announced.



This confirmation comes after the country discharged the last Ugandan national on 16th June 2026.



Unlike previous Ebola outbreaks that informed the current 42-day declaration policy,… pic.twitter.com/4vzE4q4ZVq — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) July 28, 2026

La República Democrática del Congo reportaba hasta este martes 3 mil 262 casos confirmados y mil 437 muertes, mientras enfrentaba dificultades para contener la propagación debido a la violencia, el desplazamiento de comunidades y los problemas de acceso para los equipos sanitarios.

El ébola se transmite mediante el contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas o animales infectados. La variante de Bundibugyo puede causar fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias, y no cuenta con una vacuna autorizada ni con un tratamiento específico.

IO