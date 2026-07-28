Mérida Fest 2027 busca talento artístico; Ayuntamiento abre registro de propuestas

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada presentó la convocatoria para participar en el Mérida Fest 2027, que se realizará del 5 al 24 de enero con motivo del 485 aniversario de la fundación de la capital yucateca.

Artistas locales, nacionales e internacionales ya pueden registrar sus propuestas para formar parte de la programación.

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La convocatoria, organizada por la Dirección de Identidad y Cultura del Ayuntamiento, contempla una bolsa de 2.5 millones de pesos para la contratación de proyectos artísticos en disciplinas como danza, teatro, música, artes circenses e interdisciplina, además de considerar producciones internacionales, nacionales y de promoción.

La alcaldesa explicó que todo el proceso de inscripción y recepción de proyectos se realizará de manera digital, con el propósito de agilizar los trámites y ofrecer un mecanismo transparente que garantice igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas.

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Asimismo, Cecilia Patrón resaltó que uno de los principales objetivos de la convocatoria es impulsar el talento local, al considerar que Mérida y Yucatán cuentan con una comunidad artística de gran nivel. No obstante, indicó que también se recibirán proyectos provenientes de otras entidades del país y del extranjero para fortalecer el intercambio cultural y enriquecer la programación del festival.

Las autoridades municipales invitaron a la comunidad artística a consultar las bases y registrarse a través del portal oficial del Ayuntamiento, al tiempo que exhortaron a difundir la convocatoria para que ningún creador interesado quede fuera del proceso de selección que definirá la cartelera del Mérida Fest 2027.