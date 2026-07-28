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Mérida Fest 2027 busca talento artístico; Ayuntamiento abre registro de propuestas

La alcaldesa Cecilia Patrón presenta la convocatoria del Mérida Fest 2027 con apoyos por 2.5 millones de pesos.

Por Alejandro Febles

28 de jul de 2026

1 min

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Convocan a artistas para formar parte del Mérida Fest 2027
Convocan a artistas para formar parte del Mérida Fest 2027 / Especial

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada presentó la convocatoria para participar en el Mérida Fest 2027, que se realizará del 5 al 24 de enero con motivo del 485 aniversario de la fundación de la capital yucateca.

Artistas locales, nacionales e internacionales ya pueden registrar sus propuestas para formar parte de la programación.

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La convocatoria, organizada por la Dirección de Identidad y Cultura del Ayuntamiento, contempla una bolsa de 2.5 millones de pesos para la contratación de proyectos artísticos en disciplinas como danza, teatro, música, artes circenses e interdisciplina, además de considerar producciones internacionales, nacionales y de promoción.

La alcaldesa explicó que todo el proceso de inscripción y recepción de proyectos se realizará de manera digital, con el propósito de agilizar los trámites y ofrecer un mecanismo transparente que garantice igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas.

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Asimismo, Cecilia Patrón resaltó que uno de los principales objetivos de la convocatoria es impulsar el talento local, al considerar que Mérida y Yucatán cuentan con una comunidad artística de gran nivel. No obstante, indicó que también se recibirán proyectos provenientes de otras entidades del país y del extranjero para fortalecer el intercambio cultural y enriquecer la programación del festival.

Las autoridades municipales invitaron a la comunidad artística a consultar las bases y registrarse a través del portal oficial del Ayuntamiento, al tiempo que exhortaron a difundir la convocatoria para que ningún creador interesado quede fuera del proceso de selección que definirá la cartelera del Mérida Fest 2027.

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