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Yucatán / Mérida

Precio del limón se desploma en Yucatán; productores venden el kilo por menos de 2 pesos

Citricultores de Yucatán alertan por colapso del precio del limón y falta de planeación.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

28 de jul de 2026

1 min

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Consejo Citrícola advierte desplome del limón en Yucatán por exceso de producción
Consejo Citrícola advierte desplome del limón en Yucatán por exceso de producción / Por Esto!

El presidente del Consejo Citrícola de Yucatán, Lorenzo Alvarado Sosa, advirtió que el precio del limón se ha desplomado a menos de dos pesos por kilogramo debido a la falta de planeación en la producción y comercialización, así como al crecimiento acelerado de las superficies cultivadas y la llegada de empacadoras de otros estados.

Actualmente, una caja de 20 kilos se comercializa en apenas 40 pesos, situación que ha generado pérdidas y desánimo entre los productores.

Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

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El dirigente explicó que la superficie destinada al cultivo de limón pasó de alrededor de tres mil a 10 mil hectáreas, acercándose a las 12 mil hectáreas de naranja dulce.

Señaló que la crisis se ha agravado por la pérdida del papel regulador de la planta de Jugos de Akil, que opera a menos del 20 por ciento de su capacidad y dejó de ser un mecanismo para estabilizar los precios de los cítricos.

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Alvarado Sosa indicó que más de tres mil citricultores enfrentan además altos costos de producción, entre ellos los cobros de electricidad, mientras que los apoyos gubernamentales resultan insuficientes.

Agregó que la presencia de empacadoras de Veracruz, San Luis Potosí y empresas extranjeras ha incrementado la competencia, provocando una sobreoferta que mantiene deprimido el precio del limón y pone en riesgo la rentabilidad del sector.

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