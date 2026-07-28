Ese Pérez hace polémico comentario en contra de Yanet García en 'La Casa de los Famosos'

Los participantes de ‘La Casa de los Famosos’, apenas se están conociendo y acomodando, pero ya están dando mucho de qué hablar, pues no solo las personalidades que ingresaron en esta cuarta temporada son fuertes, también son muy polémicas.

Tal es el caso de Ese Pérez, quien se puso en el centro de atención, después de un comentario que le hizo a Yanet García, el cual no fue bien visto por muchos de sus compañeros y los propios fans del reality.

Noticia Destacada Kenia Os revela a sus habitantes favoritos de 'La Casa de los Famosos'

¿Qué le dijo Ese Pérez a Yanet García?

Durante la dinámica de las primeras eliminaciones de la "Prueba del Líder”, Yanet García se coronó como la ganadora, pero lo que pasó después ha abierto una conversación en redes sociales entre los fans de ‘La Casa de los Famosos’.

De acuerdo con lo que se sabe, la conductora se llevó el triunfo en la primera dinámica, pero Ese Pérez decidió lanzar un comentario, al mencionar que si ganaba la camioneta la embarazaba.

Noticia Destacada Mariana Ochoa confirma que terminó con Mauricio Vaca Tavera antes de entrar a La Casa de los Famosos México

"Venga amor, te amo, por los niños. Si ganas, vendemos la troca y te embarazo"

Primer expulsado, se sabía que era un pnche naco#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/a02XioyjBC — Pindter✨🐍 (@PindterParker_) July 28, 2026

Esta situación generó mucha controversia en redes sociales, pues algunos usuarios han pedido que sea nominado e incluso algunos piden que sea el primer eliminado de la nueva temporada.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal