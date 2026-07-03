Denuncias exhiben falsas ofertas de empleo utilizadas para fraudes digitales en Quintana Roo

Los delincuentes han incorporado las falsas ofertas laborales a las modalidades de fraude que afectan a los quintanarroenses. En lo que va del año, la Policía Cibernética ha recibido cinco denuncias por este tipo de engaño, mediante el cual los responsables buscan obtener dinero o información personal de personas en búsqueda de empleo.

Aunque el número de reportes parece bajo, la corporación aclaró que corresponde únicamente a los casos formalmente denunciados. Advirtió que existe una cifra negra considerable, ya que muchas víctimas optan por bloquear los números, eliminar los mensajes o alertar a familiares y conocidos sin presentar una denuncia.

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La falta de reportes dificulta dimensionar la magnitud del problema y limita la capacidad de las autoridades para identificar patrones, rastrear números telefónicos, detectar nuevas campañas fraudulentas y emitir alertas preventivas.

De acuerdo con la Policía Cibernética, los delincuentes utilizan llamadas, mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales para ofrecer supuestas vacantes con salarios elevados, horarios flexibles o ganancias rápidas. Posteriormente, solicitan depósitos por supuestos trámites, piden datos personales o bancarios, o bien, redirigen a las víctimas a páginas apócrifas para sustraer su información.

“Me llegaron dos mensajes de texto, pero obviamente eran fraudes; lo único que hice fue advertir a mis familiares y amigos, no lo reporté”, comentó Nora Jiménez, residente.

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“Yo llamé al 911 para denunciar porque no es la primera vez que me ocurre. Primero me contactaron desde un número desconocido para preguntarme si estaba interesado en conocer a mujeres de Nigeria; a un conocido ya le había sucedido y me alertó”, relató Ramiro San Juan, ciudadano.

Por su parte, Karla recibió un mensaje de texto enviado desde Oaxaca con una supuesta oferta de trabajo. “Decía que habían seleccionado mi currículum para una vacante de medio tiempo y que los contactara por WhatsApp, pero no lo hice”, señaló.

Además de esta modalidad, la Policía Cibernética ha registrado 552 reportes relacionados con otros fraudes digitales: 273 por comercio electrónico y 274 por fraude nigeriano, esquema basado en falsas promesas de herencias, premios, inversiones o negocios inexistentes para inducir a las víctimas a transferir dinero o compartir información confidencial.

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Ante este panorama, la corporación recomendó no responder llamadas ni mensajes de números desconocidos, desconfiar de ofertas laborales no solicitadas o con promesas de ingresos extraordinarios, evitar proporcionar datos personales o bancarios y denunciar cualquier intento de fraude.

Las autoridades subrayaron que los reportes ciudadanos fortalecen las investigaciones, permiten identificar nuevas modalidades de engaño y facilitan la emisión de alertas para prevenir que más personas sean víctimas de la delincuencia digital.