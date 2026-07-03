Clima en Campeche hoy: Onda Tropical 14 mantiene lluvias fuertes y ambiente bochornoso

Los remanentes de la Onda Tropical 14 siguen provocando lluvias y tormentas en Campeche, donde no ceden las temperaturas calurosas.

Ayer, los municipios Campeche, Seybaplaya y Champotón volvieron a alcanzar los 40 grados centígrados, con mínima de 22 grados, al igual que El Carmen, donde la mínima fue de 25 grados.

Las cabeceras municipales de Calkiní, Hecelchakán y Tenabo registraron 39 grados de máxima con 22 de mínima, al igual que Escárcega y Candelaria, donde la mínima fue de 23 grados.

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En Hopelchén y Calakmul, las máximas fueron de 38 grados con 22 de mínima.

Lo anterior se mantiene debido a la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, con actividad eléctrica y posibles acumulados muy fuertes.

Por ahora, el canal de baja presión se extiende sobre la Bahía de Campeche, con constante afluencia de humedad del Mar Caribe, lo que mantiene la inestabilidad atmosférica y el potencial de lluvias, así como un ambiente caluroso con elevado bochorno.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y medios de comunicación.

El pronóstico semanal indica ambiente caluroso, humedad elevada y lluvias intermitentes con tormentas eléctricas, predominando condiciones inestables en gran parte del Estado.