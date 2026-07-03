Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Conmemoran el 79 aniversario de la fundación de José María Morelos

Campeche

Clima en Campeche hoy: Onda Tropical 14 mantiene lluvias fuertes y ambiente bochornoso

Los remanentes de la Onda Tropical 14 mantendrán lluvias fuertes, tormentas eléctricas y temperaturas de hasta 40 grados en Campeche durante los próximos días.

Por Alex Pech

3 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

luvias fuertes y temperaturas de hasta 40 grados seguirán afectando a Campeche
luvias fuertes y temperaturas de hasta 40 grados seguirán afectando a Campeche

Los remanentes de la Onda Tropical 14 siguen provocando lluvias y tormentas en Campeche, donde no ceden las temperaturas calurosas.

Ayer, los municipios Campeche, Seybaplaya y Champotón volvieron a alcanzar los 40 grados centígrados, con mínima de 22 grados, al igual que El Carmen, donde la mínima fue de 25 grados.

Las cabeceras municipales de Calkiní, Hecelchakán y Tenabo registraron 39 grados de máxima con 22 de mínima, al igual que Escárcega y Candelaria, donde la mínima fue de 23 grados.

Yucatán impulsa coordinación con estados del Sureste en materia de búsqueda de personas

Noticia Destacada

Yucatán consolida alianza regional para mejorar la investigación de personas desaparecidas

En Hopelchén y Calakmul, las máximas fueron de 38 grados con 22 de mínima.

Lo anterior se mantiene debido a la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, con actividad eléctrica y posibles acumulados muy fuertes.

Por ahora, el canal de baja presión se extiende sobre la Bahía de Campeche, con constante afluencia de humedad del Mar Caribe, lo que mantiene la inestabilidad atmosférica y el potencial de lluvias, así como un ambiente caluroso con elevado bochorno.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam) llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y medios de comunicación.

El pronóstico semanal indica ambiente caluroso, humedad elevada y lluvias intermitentes con tormentas eléctricas, predominando condiciones inestables en gran parte del Estado.

Te puede interesar