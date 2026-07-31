Consumo de metanfetaminas se dispara en Quintana Roo durante la última década: CIJ

El consumo de metanfetaminas en Quintana Roo ha aumentado de manera alarmante en los últimos 10 años, expresó la directora general de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Carmen Fernández Cáceres. De acuerdo con el Reporte Anual de Información Epidemiológica sobre el Consumo de Drogas 2026, la entidad también figura entre los estados con mayores índices de consumo de cannabis, cocaína, crack y alucinógenos entre la población atendida por esta institución.

El informe ubica al Caribe Mexicano en el cuarto lugar nacional en consumo de marihuana alguna vez en la vida, con una prevalencia de 85.8 por ciento entre los pacientes atendidos por los CIJ, cifra superior a la media nacional de 76.3%. Solo Tlaxcala, Baja California Sur y Baja California registran porcentajes más altos.

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Asimismo, la entidad ocupa el séptimo lugar nacional en consumo de cocaína, con 38.4 por ciento; el quinto en consumo de crack, con 15.5, y también el quinto en alucinógenos, con 17.6, todos por encima del promedio nacional. En metanfetaminas, aunque Quintana Roo no supera la media nacional de 50.60, alcanza un 42.4.

Fernández Cáceres explicó que el porcentaje de pacientes que acuden a los Centros de Integración Juvenil por consumo de metanfetaminas pasó de 5.2 a 42.4% en la última década, lo que refleja un incremento significativo en la demanda de atención por esta sustancia.

La entidad es de las primeras en México en adicción a la cocaína / Liza Vera

Indicó que los cuatro Centros de Integración Juvenil establecidos en Quintana Roo desarrollan acciones preventivas dirigidas a cerca de 300 mil personas y brindan tratamiento a alrededor de 4 mil pacientes. Además, mantienen programas de prevención en más de 250 escuelas y centros laborales, principalmente hoteles, así como restaurantes.

La directora general agregó que, en coordinación con autoridades estatales, se impulsa el programa Reconecta con la Paz, orientado a la justicia restaurativa, mediante el cual adolescentes pueden acceder a tratamiento clínico en lugar de enfrentar una sanción privativa de la libertad, dependiendo de las características del caso.

Respecto al fentanilo, advirtió que uno de los principales riesgos es que algunos consumidores desconocen que lo ingieren, ya que esta sustancia puede mezclarse con metanfetaminas e incluso con cannabis. Explicó que algunos pacientes llegan para recibir tratamiento por consumo de metanfetaminas y, tras pruebas, obtienen resultados positivos a la mencionada droga.