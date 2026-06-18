De robos a narcomenudeo: Cancunenses alertan por el aumento de la delincuencia en las Regiones 515, 517 y 518

En las Regiones 515, 517 y 518, la delincuencia ha dejado de sorprender a muchos habitantes. Lo que hace algunos años eran robos ocasionales cometidos por oportunistas, hoy es percibido por vecinos y comerciantes como una problemática cotidiana que incluye asaltos, reincidencia delictiva e incluso hechos relacionados con el narcomenudeo.

Los residentes aseguraron que el principal problema no sólo es el aumento de los delitos, sino la manera en que parte de la comunidad ha terminado por acostumbrarse a convivir con ellos. Mientras algunos vecinos intentan organizarse para exigir mayor seguridad, otros optaron por resignarse a una situación que consideran cada vez más difícil de revertir.

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“Algunos vecinos hacen protestas y quieren tomar medidas severas contra los ladrones, mientras que unos ya se malacostumbraron a la delincuencia, y otros simplemente no dicen si apoyan o no, son ajenos a lo que pueda suceder. Todo se queda en quejas, pero no hay acciones contundentes”, señaló Mariano, habitante de la zona.

La inseguridad se ha convertido en un tema recurrente en colonias como Barrio Maya, Terra Nova y las Regiones 515 y 518. Entre los habitantes son conocidos algunos presuntos responsables de robos frecuentes, identificados por apodos como “El Casco” y “La Doñita”, quienes, según los testimonios recabados, operan en la zona utilizando distintos pretextos para acercarse a sus víctimas y cometer hurtos.

Se tienen identificados a “El Casco” y “La Doñita”, una mujer de 50 años, como presuntos ladrones / Henry Bresón

“Ya tenemos identificados a los ladrones de oportunidad y podemos contenerlos de manera propia. Pero a veces cargan cuchillo o machete, como el dichoso ‘Casco’, que asaltó a un señor sobre la avenida Politécnico, amenazándolo con un puñal para quitarle su cartera y celular. ‘La Doñita’ es una señora como de 50 años que se la pasa pidiendo cambios o haciéndose pasar por otras personas, llevándose hasta miles de pesos”, comentó una comerciante.

Afirmaron que varios de estos presuntos delincuentes han sido detenidos en distintas ocasiones; sin embargo, regresan poco tiempo después a las mismas colonias.

“Ya han arrestado a ladrones como ‘El Casco’ y otros, pero al poco tiempo salen y vuelven para acá. Ya le gustó este lugar porque entre los vecinos no se toman acciones contundentes para ponerle un alto. Además, no se puede llegar a un acuerdo, porque están los que sí se preocupan, los que sólo exhiben los problemas y los que simplemente no les interesa. Mientras tanto, la poca tranquilidad que había en nuestra comunidad se perdió”, expresaron habitantes de la zona.

Recientemente, la Fiscalía realizó un cateo en un domicilio del área, donde aseguraron cantidades de posible marihuana lo que causó inquietud entre los residentes / Henry Bresón

La preocupación creció recientemente tras una diligencia encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la cual fueron aseguradas cantidades de marihuana en un inmueble de estas Regiones. Lo que para muchos era una vivienda más dentro de un sector habitacional aparentemente tranquilo, terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de inquietud entre los residentes.

El operativo reforzó la percepción de que la delincuencia evolucionó en la zona. Para algunos vecinos, los robos y asaltos que durante años afectaron a las colonias ahora se suman a actividades relacionadas con la venta de drogas, situación que temen pueda derivar en hechos de violencia de mayor impacto.

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Pese a las advertencias constantes en grupos vecinales de mensajería y a los reportes realizados por comerciantes y residentes, los habitantes consideran que no se ha logrado contener el problema. Incluso señalaron que, tras las recientes diligencias ministeriales, no observaron una mayor presencia de elementos de Seguridad que contribuyera a generar una sensación de tranquilidad.

Ante este panorama, vecinos y comerciantes coincidieron en que la principal preocupación es que la delincuencia continúe arraigándose en la zona y que hechos que antes parecían ajenos a estas colonias terminen formando parte de la vida diaria de la comunidad.