Aguas residuales dañan los manglares de Donceles y la Laguna del Manatí; alertan deterioro ambiental

Los manglares de las colonias Lombardo y Donceles presentan contaminación por acumulación de basura, presuntas descargas de aguas residuales y falta de mantenimiento, situación que pone en riesgo el ecosistema de los accesos a la Laguna del Manatí y a especies como coatíes, cocodrilos y mapaches que habitan en la zona, según vecinos, quienes denunciaron que desde hace tiempo no observan labores de limpieza por parte de autoridades ambientales o municipales, mientras el deterioro continúa avanzando.

En el canal localizado a un costado de la calle Francisco Villa es visible la presencia de residuos sólidos entre la vegetación. Bolsas de plástico, envases y otros desechos permanecen sobre el agua, donde también fue observada una cría de cocodrilo de menos de un metro de longitud desplazándose entre el manglar antes de internarse nuevamente en la vegetación.

Noticia Destacada Campeche suma 15 contagios de dengue en el primer semestre; casos con signos de alarma se duplican

Los habitantes afirmaron que en distintos puntos del canal se percibe un olor similar al de drenaje, lo que hace presumir la posible existencia de fugas o descargas de aguas residuales hacia este cuerpo de agua protegido.

Marcelo, vecino de la zona, recordó que hace varios años el manglar se mantenía en mejores condiciones. “Antes el manglar estaba muy bonito y cuidado. Había muchas aves, los cocodrilos salían de vez en cuando sin dar mayor problema, el agua estaba limpia y no había basura. Los problemas comenzaron hace 10 años, cuando llegaron nuevos inquilinos que no comprenden la riqueza natural del lugar. Ahora el agua tiene desechos y hasta huele a caño”, relató.

La problemática también afecta a los coatíes que habitan entre los humedales y áreas verdes cercanas a la calle Independencia. Durante las mañanas y tardes estos animales salen en busca de alimento y recorren zonas donde abundan platos y vasos de unicel, envolturas, bolsas de plástico y otros residuos.

Habitantes exigen limpieza y vigilancia en ecosistema urbano

Aunque su dieta se compone principalmente de frutos y semillas, como las almendras que crecen en el sitio, los vecinos advirtieron que los ejemplares también revisan la basura en busca de comida, lo que incrementa el riesgo de ingerir materiales peligrosos que podrían provocarles asfixia o lesiones internas.

Pese a que en la zona existen letreros que prohíben arrojar basura y advierten sobre la presencia de fauna silvestre, los habitantes aseguraron que estas indicaciones son ignoradas con frecuencia, favoreciendo la acumulación de desperdicios dentro del hábitat natural.

Fátima, vecina del lugar, comentó que en la medida de sus posibilidades realiza labores de limpieza para retirar parte de los residuos. “Cuando puedo salgo a limpiar el manglar y ayudar a los coatíes. No generan molestias, ni hacen daño, pero en ocasiones los atropellan. Tampoco veo que el Ayuntamiento limpie o delimite la zona. Es triste ver cómo se deteriora este espacio”, expresó.

Fauna silvestre afectada por deterioro de manglares en Cancún

POR ESTO! solicitó una postura a la Dirección General de Ecología sobre las condiciones actuales del manglar y las denuncias de los vecinos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Los habitantes hicieron un llamado para reforzar la limpieza y vigilancia del área, con el fin de evitar que continúe la acumulación de residuos y prevenir mayores afectaciones a la flora y fauna que forman parte de este ecosistema urbano.