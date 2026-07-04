Campeche suma 15 contagios de dengue en el primer semestre; casos con signos de alarma se duplican

Los contagios de dengue en el Estado mantienen una tendencia al alza durante 2026. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, al cierre del primer semestre del año se han confirmado 15 casos, tres más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraban 13, lo que representa un incremento del 15.4 por ciento.

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El mayor aumento se concentra en los casos de mayor riesgo, es decir, dengue con signos de alarma y dengue grave, los cuales prácticamente se han duplicado al pasar de cinco a nueve casos en un año, equivalente a un incremento del 80 por ciento. Sin embargo, hasta el momento no se reportan defunciones y la letalidad se mantiene en cero.

De enero a junio de este año se han confirmado seis casos de dengue no grave y nueve de dengue con signos de alarma, sin registros de dengue grave. En contraste, en el mismo periodo de 2025 se contabilizaban ocho casos de dengue no grave y cinco de dengue con signos de alarma, para un total de 13 contagios confirmados.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia y exhortan a eliminar criaderos de mosquitos. / Alejandro Balan

El reporte epidemiológico también indica un aumento en los casos probables, al pasar de 543 pacientes en estudio en 2025 a 584 en 2026, es decir, 41 casos más, lo que representa un incremento del 7.6 por ciento. Este comportamiento sugiere la posibilidad de un incremento sostenido en los casos confirmados en las próximas semanas.

Por municipios, el mayor número de contagios se concentra en El Carmen, con 11 casos en total, de los cuales seis corresponden a dengue no grave y cinco a dengue con signos de alarma. Le siguen Champotón y Campeche, con dos casos cada uno de dengue con signos de alarma.

A nivel regional, Campeche se mantiene como la Entidad con menor incidencia en la Península de Yucatán. Quintana Roo encabeza la lista con 119 casos confirmados; Yucatán registra 12; y Campeche suma 15 casos, sin defunciones en ningún Estado.

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En conjunto, la Península acumula 146 casos confirmados de dengue en lo que va del año y no reporta fallecimientos. El incremento observado en Campeche, especialmente en los casos con signos de alarma, mantiene en vigilancia a las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos, mantener patios limpios y acudir de inmediato a atención médica ante síntomas como fiebre, dolor muscular intenso, dolor detrás de los ojos o sangrado.

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JGH