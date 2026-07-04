Récord de 56 millones de toneladas de sargazo; prevén 4 meses más de recales

La acumulación de biomasa de sargazo en el Atlántico ha rebasado los 56 millones de toneladas métricas, con lo que superó el récord de 37.5 millones registrado en 2025. Con ello, el recale de la macroalga continuará de manera intensa durante los próximos cuatro meses, informó el coordinador del Centro de Monitoreo Ambiental y Sargazo (CEMAS) del Gobierno de Quintana Roo, Esteban Amaro Mauricio.

“Este año va a ser brutal porque se han superado los pronósticos previstos”, aseguró. Añadió que esta situación provocará afectaciones ambientales, sanitarias y económicas. Por su parte, prestadores de servicios turísticos mantienen su llamado de auxilio para que el sargazo sea declarado emergencia.

El sector empresarial de la Riviera Maya se encuentra prácticamente sobreviviendo a la crisis financiera, a la que se suma el impacto ambiental ocasionado por el arribo masivo de la macroalga, fenómeno que afecta la actividad turística y pone en riesgo la estabilidad de los negocios locales.

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Valeria Rindertsma, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Riviera Maya, lamentó la falta de coordinación. Señaló que actualmente la ocupación hotelera es “brutalmente baja”, situación que ha llevado a pequeños propietarios a considerar el cierre de hoteles.

Ante este panorama, el organismo exige transparencia en el uso de impuestos, estrategias permanentes de contención en el mar y incentivos fiscales para quienes buscan dar un aprovechamiento adecuado al sargazo.

El Gobierno de Quintana Roo aseguró que trabaja junto con la Secretaría de Marina en una propuesta dirigida al Gobierno de México para adquirir embarcaciones adicionales destinadas a la recolección en altamar e instalar más barreras de contención. Asimismo, informó que durante este año se han destinado 400 millones de pesos para combatir el arribo.

Frente a este escenario, Quintana Roo ha desplegado el operativo de contención y limpieza más amplio de su historia, logrando retirar 72 mil 690.17 toneladas de sargazo hasta junio. Además, fortaleció una estrategia integral con acciones en altamar, saneamiento de playas, infraestructura especializada y proyectos de aprovechamiento sustentable.

Sargazo rompe récord histórico en el Atlántico: 56 millones de toneladas

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), estos resultados reflejan la magnitud del fenómeno y la capacidad operativa del estado para proteger sus destinos turísticos durante una temporada considerada entre las más intensas registradas en el Atlántico. No obstante, para hoteleros y pescadores, las acciones han sido rebasadas por las miles de toneladas que continúan llegando al litoral.

El mayor volumen recolectado se concentra en Playa del Carmen (26,059.95 toneladas). Le siguen Benito Juárez (18,590.60); Puerto Morelos (8,134.16); Othón P. Blanco (8,362.96); Tulum (7,480.75); Isla Mujeres (3,009.40); Cozumel (1,016.60); y Lázaro Cárdenas (35.75).