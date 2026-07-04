Al torito: Aseguran ocho vehículos durante operativo de alcoholimetría en Campeche

Un operativo de alcoholimetría implementado sobre la avenida Concordia por elementos de la Policía e inspectores del Instituto Estatal del Transporte dejó como saldo el aseguramiento de ocho vehículos, de los cuales cuatro fueron motocicletas y cuatro automóviles.

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Durante las acciones de revisión, los inspectores también aseguraron un taxi debido a que circulaba con las placas vencidas, por lo que la unidad fue retirada y remolcada a un depósito.

El despliegue se desarrolló como parte de las acciones de vigilancia y prevención, mientras las autoridades realizaron inspecciones a los conductores y verificaron que la documentación de los vehículos se encontrara en regla.

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JGH